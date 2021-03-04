Письма Луначарского выставят на аукцион в Москве

© «12-й стул»

С 5 по 10 марта в аукционном доме «12-й стул» на Петровке в центре Москвы пройдет выставка «Искусство и власть». Экспозиция объединит письма, фотографии и документы первого наркома просвещения Советского государства Анатолия Луначарского, графику Сергея Чехонина и скульптуру Сарры Лебедевой из архива Владимира Зельдовича, личного секретаря Луначарского в 1920-е годы. По окончании выставки состоится аукцион коллекции.

На выставке будут представлены:

ранее не публиковавшиеся групповые фото 1924 года с Троцким, Бухариным, Радеком, Зиновьевым, Микояном, Молотовым и Калининым;

машинописный лист дела «Петроградской боевой организации» 1921 года — аутентичная копия внутренней записки, адресованной Луначарским заместителю председателя ВЧК Феликса Дзержинского Иосифу Уншлихту;

книги с автографами, машинописные и рукописные листы стихотворений, пьес и статей Луначарского, фотографии из поездок наркома по стране;

фотографии периода работы Зельдовича в НКВД, которым, видимо, помогал оформлять документы для выезда за границу: Исаака Бабеля, Леонида Леонова, Владимира Маяковского и Александра Безыменского;

письмо Луначарского жене с поздравлением с Рождеством, написанное в декабре 1917 года на бланке его предшественника Министра народного просвещения Временного правительства;

эскизы Сергея Чехонина, созданные для постановки 2-го МХАТа к столетию восстания декабристов пьесы Натальи Венкстерн «В 1825 году», с дарственными подписями;

рукописный лист с воспоминаниями Дмитрия Шостаковича о работе с Маяковским и Мейерхольдом;

рукопись автобиографии Игоря Грабаря;

инскрипты Лили Брик, художника Вл. Лебедева, Анатолия Мариенгофа, Соломона Михоэлса, Алексея Щусева, Павла Корина, Семена Буденного.

Кроме того, в экспозицию войдет неизвестное до сих пор наследие талантливого скульптура Сарры Лебедевой, жены Владимира Зельдовича: две фаянсовые скульптуры 1930-х годов и два более поздних гипсовых бюста, а также около 90 рукописных листов переписки скульптора, в основном относящиеся ко времени ее эвакуации в Киров.

Посещение выставки — по предварительной записи по телефону +7 499 4041212.

11 марта состоится аукцион коллекции. Электронный каталог и подробная информация доступны на сайте аукционного дома «12-й стул».







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