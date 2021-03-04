Письма Луначарского выставят на аукцион в Москве

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С 5 по 10 марта в аукционном доме «12-й стул» на Петровке в центре Москвы пройдет выставка «Искусство и власть». Экспозиция объединит письма, фотографии и документы первого наркома просвещения Советского государства Анатолия Луначарского, графику Сергея Чехонина и скульптуру Сарры Лебедевой из архива Владимира Зельдовича, личного секретаря Луначарского в 1920-е годы. По окончании выставки состоится аукцион коллекции.
На выставке будут представлены:
Кроме того, в экспозицию войдет неизвестное до сих пор наследие талантливого скульптура Сарры Лебедевой, жены Владимира Зельдовича: две фаянсовые скульптуры 1930-х годов и два более поздних гипсовых бюста, а также около 90 рукописных листов переписки скульптора, в основном относящиеся ко времени ее эвакуации в Киров.
Посещение выставки — по предварительной записи по телефону +7 499 4041212.
11 марта состоится аукцион коллекции. Электронный каталог и подробная информация доступны на сайте аукционного дома «12-й стул».
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