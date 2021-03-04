Институт музыкальных инициатив готовит третий сборник «Новая критика»

Тексты авторов со всей России войдут в третий сборник из серии «Новая критика», который выпустит в 2022 году Институт музыкальных инициатив (ИМИ).

Как сообщает сайт ИМИ, подзаголовок сборника — «Едем по России». Материалы, которые будут в нем опубликованы, должны рассматривать российские музыкальные явления и феномены, сформировавшиеся и развившиеся за пределами Москвы и Петербурга (любых жанров, кроме академической музыки).

Краткие аннотации будущих текстов (питчи) принимаются онлайн до 26 апреля.

Объем питча — не менее 3000 знаков с пробелами и не более 4000 знаков с пробелами. Питч должен отвечать на вопросы: О чем будет текст? Почему это интересно? Какова предположительная смысловая структура текста?

Питчи не рецензируются.

Все заявки рассмотрит жюри:

редактор сборника, музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денис Бояринов

журналист, ведущий подкастов о музыке на Arzamas и «Кинопоиске», автор музыкальной программы «Хождение по звукам» на «Серебряном дожде» (2014–2020) и одноименной книги Лев Ганкин

создатель образовательных программ по истории классической музыки, автор книги «Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику», ведущая просветительского YouTube-канала о классической музыке «Con Spirito» Ляля Кандаурова

медиапродюсер, журналист, директор PR-агентства «Кушнир продакшн» Александр Кушнир

музыкальный журналист, редакционный советник ИМИ Александр Горбачев

журналист, копирайтер, редактор проекта «Джазист», автор телеграм-канала Eastopia Наталья Югринова

сооснователь и редактор издания «Сторона», специализирующегося на современной отечественной музыке, участница музыкальной группы Lucidvox Галла Гинтовт

управляющий директор ИМИ Данил Перушев

шеф-редактор ИМИ.Журнала Максим Динкевич



Жюри выберет тексты, которые, предположительно, могут войти в сборник. Авторам отобранных питчей будет предложено написать на их основе текст объемом от 0,5 до 1,5 авторского листа (от 20 000 до 60 000 знаков). У этих текстов будет жесткий дедлайн.

Авторы сборника получат гонорары в размере 20 000 рублей за авторский лист.







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