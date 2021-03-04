Институт музыкальных инициатив готовит третий сборник «Новая критика»

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Тексты авторов со всей России войдут в третий сборник из серии «Новая критика», который выпустит в 2022 году Институт музыкальных инициатив (ИМИ).
Как сообщает сайт ИМИ, подзаголовок сборника — «Едем по России». Материалы, которые будут в нем опубликованы, должны рассматривать российские музыкальные явления и феномены, сформировавшиеся и развившиеся за пределами Москвы и Петербурга (любых жанров, кроме академической музыки).
Краткие аннотации будущих текстов (питчи) принимаются онлайн до 26 апреля.
Объем питча — не менее 3000 знаков с пробелами и не более 4000 знаков с пробелами. Питч должен отвечать на вопросы: О чем будет текст? Почему это интересно? Какова предположительная смысловая структура текста?
Питчи не рецензируются.
Все заявки рассмотрит жюри:
Жюри выберет тексты, которые, предположительно, могут войти в сборник. Авторам отобранных питчей будет предложено написать на их основе текст объемом от 0,5 до 1,5 авторского листа (от 20 000 до 60 000 знаков). У этих текстов будет жесткий дедлайн.
Авторы сборника получат гонорары в размере 20 000 рублей за авторский лист.
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