Выставка Никиты Павлова открывается в Чебоксарах

© «Полигон»

С 5 марта в ТЦ «Мега Молл» в Чебоксарах будет работать выставка художника Никиты Павлова «Переход», организованная культурным центром «Полигон».

Вход на открытие выставки с 18:00 до 21:00 по предварительной регистрации.

Как сообщают организаторы, выставка проводится в рамках проекта «Polygon Gallery», расширяющего пространство современной культуры для знакомства горожан с актуальными тенденциями в культуре и искусстве, поддержки молодых художников и кураторов.

Никита Павлов — живописец, график, педагог. Родился в Чебоксарах в 1991 году, окончил Чебоксарское художественное училище (2011). Выставка «Переход» — об изменении себя, об уходе и возвращении, о поиске и открытиях, стоящих на пути. Она показывает творческую эволюцию автора, уже прошедшего через опыт художественного исследования городских пространств, погружения в уличное искусство и соприкосновения с актуальными формами городской культуры.

Выставка Никиты Павлова «Переход» в ТЦ «Мега Молл» продлится до 4 апреля.







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