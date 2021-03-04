«Кинотавр» снова пройдет осенью

Основной площадкой фестиваля по традиции станет Зимний театр © Vlad Feoktistov

Как сообщает сайт фестиваля, 32-й «Кинотавр» пройдет в Сочи с 19 по 25 сентября в традиционном формате, его основной площадкой по традиции станет Зимний театр.

«Ситуация с пандемией во всем мире по-прежнему, к сожалению, влияет на расписание мировых фестивалей, и организаторы вынуждены изменять и традиционный фестивальный график, и сам формат проведения, — говорится в сообщении. — Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно — в сентябре».

Кроме того, сегодня «Кинотавр» открывает прием заявок на участие в конкурсных программах полного и короткого метра.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации







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