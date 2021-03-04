 
14:51 3 марта 2021Новости
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«Июльский дождь» Марлена Хуциева выйдет в повторный прокат

News_detailed_picture© «Мосфильм»

25 марта журнал «Искусство кино» при поддержке киноконцерна «Мосфильм» выпускает в повторный прокат фильм Марлена Хуциева «Июльский дождь» (1966).

Как сообщает сайт «Искусства кино», зрители увидят отреставрированную версию фильма. Цифровая реставрация выполнена киноконцерном «Мосфильм».

18 марта в московском кинотеатре «Октябрь» состоится специальный показ картины Марлена Хуциева. Фильм представит главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, после показа состоится обсуждение с редакцией журнала «Искусство кино».

Список городов проката будет объявлен дополнительно.

  • «Июльский дождь» (СССР, 1966)
    Режиссер: Марлен Хуциев
    Авторы сценария: Анатолий Гребнев, Марлен Хуциев
    Оператор: Герман Лавров
    Композиторы: Юрий Визбор, Булат Окуджава
    В ролях: Евгения Уралова, Александр Белявский, Александр Митта, Юрий Визбор, Алла Покровская, Евгения Козырева

    Синопсис: Главная героиня фильма Лена — инженер в типографии, ее (наверное) жених Володя — молодой ученый, тот, кто «антимагнитен, морозоустойчив, водонепроницаем, антикоррозиен, тугоплавок… не сгорит в плотных слоях атмосферы». Мы наблюдаем за ними на протяжении нескольких месяцев: от июльского дождя до поздней осени. В гости приходят друзья: вот и Алик, бард и душа компании, вот Владик, кладезь сведений обо всем на свете... Вроде бы ничего не происходит, но происходит жизнь.


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