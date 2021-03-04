Фонд Михаила Прохорова принимает заявки на конкурс «Новая роль библиотек в образовании»

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До 30 апреля открыт прием заявок на участие в открытом благотворительном конкурсе на финансирование социокультурных проектов библиотек «Новая роль библиотек в образовании», который проводит Фонд Михаила Прохорова.
Как сообщают организаторы, конкурс «Новая роль библиотек в образовании» — одна из приоритетных инициатив Фонда Михаила Прохорова. Финансирование выделяется инновационным проектам, которые позиционируют библиотеки как важнейшие общественные, культурные и просветительские центры. Грантовый конкурс призван способствовать развитию образования, как формального, так и неформального, включая образование в течение всей жизни. Также среди целей конкурса создание образовательных программ и конкретных учебных курсов, направленных на повышение грамотности и качества жизни населения.
В конкурсе могут принять участие библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том числе не являющиеся самостоятельным юридическим лицом (научные библиотеки музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, больниц, исправительных учреждений и другие).
Регионы действия: Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская и Самарская области.
При отборе победителей особое внимание будет уделено умению конкурсантов находить конкретные, специфические ниши для реализации проектов, наличию четкого представления о целевой аудитории, интересу к местным сообществам и использованию современных образовательных технологий.
Условия участия подробно изложены на сайте Фонда Михаила Прохорова в Положении о порядке организации и проведения открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании».
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