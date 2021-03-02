Театр наций отметит юбилей Достоевского специальной программой

3 марта на сцене Театра наций в Москве состоится премьера спектакля «Зимние заметки о летних впечатлениях». Она откроет большую программу «Достоевский 200», которую театр подготовил к 200-летию со дня рождения писателя.

Помимо новых спектаклей, рассказали на пресс-конференции организаторы программы, в нее войдут кинопоказы, оперная и режиссерская лаборатории и другие события.

«Мы решили "препарировать" Федора Михайловича с помощью разных видов искусств, разных жанров — от драматического спектакля до сторителлинга, кукольных, балетных, оперных спектаклей, киноальманаха. То есть во всем объеме посмотреть на эту фигуру. Тем более у нас есть возможность в Новом пространстве заниматься лабораторной работой, что мы и начинаем», — цитирует ТАСС художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова.

Премьерные представления спектакля «Зимние заметки о летних впечатлениях» продолжится 4 и 21 марта. В основе спектакля, который поставила режиссер Елена Невежина, путевые эссе Достоевского о его первом путешествии по Австрии, Англии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии в 1862 году.

3 и 4 апреля в программе «Достоевский 200» сторителлинг — актеры Елена Горина и Александр Горелов расскажут о детском взгляде на Достоевского. На 23–25 апреля запланирована оперная лаборатория, участники которой — композиторы Олег Гудачев, Олег Крохалев, Егор Савельянов и Роман Жауров — напишут четыре камерные оперы по мотивам произведений Достоевского. Куратор лаборатории — композитор Владимир Раннев.

Кинопрограмма «Достоевский. Видения», которую курирует Владимир Надеин, куратор кинопрограммы российского павильона на 17-й архитектурной биеннале в Венеции, представит с 11 по 15 мая аудиовизуальные работы, созданные художниками и режиссерами по мотивам текстов Достоевского. Пять лучших работ будут показаны на фестивале в последний день программы «Достоевский 200».

3 и 4 июня в рамках программы состоится премьера интеллектуального шоу, посвященного произведениям Достоевского и спектаклям по его романам. Выпускники Школы документального кино и театра мастерской Марины Разбежкиной выберут героев из произведений писателя и найдут их прототипы в реальном мире, создав затем документальный портрет в короткометражных фильмах до 10 минут. Десять из них будут показаны 17 и 18 июня в киноальманахе «Герой».

C 24 ноября по 2 декабря пройдут показы режиссерской лаборатории «Новое пространство Достоевского». Молодые театральные режиссеры на конкурсной основе готовят короткие постановки по произведениям Достоевского. Лучшие из спектаклей-эскизов будут доработаны до репертуарных спектаклей Театра наций.

Партнер программы «Достоевский 200» — фонд «U-ART: Ты и искусство»







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