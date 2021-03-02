Антон Долин представит «Неизвестную» братьев Дарденн в «Пионере»

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Премьера «Урал Балета» как манифест2 марта 2021583
4 марта в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ фильма «Неизвестная» братьев Дарденн. После показа состоится презентация книги «За спинами наших картин» Люка Дарденна и обсуждение фильма с главным редактором журнала «Искусство кино», кинокритиком Антоном Долиным.
Начало в 19:00, билеты — здесь.
Куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов и директор по специальным проектам «Пионера» Егор Сенников поговорят с Антоном Долиным о том, почему братья Дарденн до сих пор остаются одними из главных авторов XXI века, поразмышляют, как понимать их творчество, и ответят на вопросы аудитории.
Фильм будет демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.
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