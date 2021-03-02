 
12:13 2 марта 2021Новости
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Антон Долин представит «Неизвестную» братьев Дарденн в «Пионере»

News_detailed_picture© «Пионер»

4 марта в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ фильма «Неизвестная» братьев Дарденн. После показа состоится презентация книги «За спинами наших картин» Люка Дарденна и обсуждение фильма с главным редактором журнала «Искусство кино», кинокритиком Антоном Долиным.

Начало в 19:00, билеты — здесь.

Куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов и директор по специальным проектам «Пионера» Егор Сенников поговорят с Антоном Долиным о том, почему братья Дарденн до сих пор остаются одними из главных авторов XXI века, поразмышляют, как понимать их творчество, и ответят на вопросы аудитории.

Фильм будет демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.

  • «Неизвестная» (La fille inconnue, Бельгия- Франция, 2016)
    Режиссеры: Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
    Авторы сценария: Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
    Оператор: Ален Маркоэн
    В ролях: Адель Энель, Оливье Бонно, Жереми Ренье, Лука Миннелли

    Синопсис: Однажды вечером, закончив прием пациентов, Женни решает не открывать дверь позднему посетителю ее хирургического кабинета. На следующий день полиция информирует ее о том, что неподалеку было найдено тело неизвестной девушки. Испытывая тайные угрызения совести, Женни пытается самостоятельно установить личность незнакомки.


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