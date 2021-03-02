Комикс о беженцах представят в «Гараже»

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2 марта в Лектории Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдет презентация комикса о беженцах «Бежать нельзя остаться», выпущенного издательством «Самокат».
Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.
Презентация будет транслироваться на YouTube-канале музея «Гараж».
Участники:
«Бежать нельзя остаться» — сборник графических историй о детях, вынужденных по покинуть родину. Семь рассказов об учениках обычной российской школы — выходцах из Йемена, Афганистана, Южного Судана, ЦАР, Палестины, Сирии и ДРК — основаны на реальных событиях и рассказывают, какие сложности вынуждены преодолевать дети-беженцы и их семьи. Языковой барьер и культурные различия, отсутствие правового статуса и поддержки со стороны государства, бедность, социальная изоляция и буллинг — лишь некоторые из проблем, с которыми сталкиваются вынужденные мигранты. В книге также есть памятка, как помочь оказавшимся в подобной ситуации.
Собрал эти истории писатель Алексей Олейников, а нарисовали — студенты НИУ ВШЭ. Издание дополнено мировой статистикой и краткими справками о странах исхода и причинах вынужденной миграции.
Книга «Бежать нельзя остаться» издана при поддержке Музея современного искусства «Гараж»
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