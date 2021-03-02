Вышел новый перевод «1984» Оруэлла

© «Альбина Паблишер»

3 марта в онлайн-пространстве Библиотеки иностранной литературы состоится презентация нового перевода романа Джорджа Оруэлла «1984». Перевод представит его автор, журналист Леонид Бершидский.

Начало в 19:00, регистрация — здесь.

Первый главный редактор газеты «Ведомости», SmartMoney и Slon (Republic), первый издатель русских версий Forbes и Newsweek, сейчас — специалист по автоматизации новостей в Bloomberg расскажет об особенностях работы над переводом романа «1984».

«"1984" — самая важная книга в моей жизни, я всегда перечитываю ее в переломные для меня моменты, — говорит Леонид Бершидский. — Хотя существуют блестящие русские переводы "1984", реалии в России и в мире так изменились со времени их появления, что возникла, на мой взгляд, необходимость в новом прочтении. Хотелось максимально освободить русский вариант "1984" от советского опыта и сделать его более современным и понятным новому поколению. Заодно я хотел предложить и несколько нетрадиционных лингвистических решений».

Книга вышла в издательстве «Альбина Паблишер».

«Перевод слов новоречи соответствует принципам, сформулированным Оруэллом в приложении к роману», — говорится в издательской аннотации. Издание снабжено оригинальными иллюстрациями на основе пропагандистских плакатов разных времен, режимов и стран.







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