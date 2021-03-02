В Петербурге открывается выставка Родиона Китаева

© Родион Китаев

Сегодня, 1 марта, в петербургском книжном магазине «Союз печатников» состоится вернисаж выставки московского художника Родиона Китаева «Конструктор красного цвета».

Как сообщают организаторы выставки, на ней будут представлены живописные и графические работы художника.

Выставка Родиона Китаева «Конструктор красного цвета» в книжном магазине «Союз печатников» продлится до 21 марта.

Родион Китаев (р. 1984) - художник, иллюстратор, работает с вышивкой, куклоделием, снимает натюрморты. В своей практике прибегает к иллюстраторскому подходу, но подвергает его «мутации»; работает в лаконичной, силуэтной манере, которую дополняет яркими колористическими решениями. Участник Биеннале в Сан-Себастьяне (2018) и Биеннале в Сан-Паулу (2019).







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