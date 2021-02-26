В Петербурге пройдет феминистская театральная лаборатория «Ничья»

«Я тоже такая же каторжанка»
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С 4 по 7 марта на площадке Театра поколений в Петербурге впервые будет проходить феминистская театральная лаборатория «Ничья» – платформа, где женщины ставят пьесы, написанные женщинами.
Лабораторию организует творческое содружество «Группа 12:12», чтобы познакомить театральное сообщество и зрителей с фемоптикой — навыком смотреть на мир с позиции прав женщин. Большинство участниц лаборатории «Ничья» работает с феминистской повесткой впервые.
Как сообщают организаторы, в названии лаборатории соединены два значения: «свободная» — не принадлежащая никому, и «равный счет» — площадка для диалога, где нет победителей и проигравших.
«Часто феминизм воспринимается как агрессивная и скандальная среда. Парадокс, но многим кажется, что его вопросы не касаются личных проблем женщин. Лаборатория “Ничья” стремится показать и рассказать, что феминизм — это очень разные темы и истории: смешные, романтичные, серьезные и пугающие. Что-то точно покажется очень близким! На сцену попадут эскизы спектаклей о телесности и личных границах, о стыде и одиночестве, первой любви и социальной зависимости», — говорится в сообщении «Группы 12:12».
Два показа театральных эскизов пройдут вне театра: индивидуальные прогулки по набережным и кросс-фит в одном из спортзалов Петербурга.
С 28 февраля по 8 марта в рамках лаборатории проводится образовательная программа с онлайн-лекциями и воркшопами театроведа, продюсера и куратора Ники Пархомовской, режиссерок Ады Мухиной, Александры Пистолетовой, Виктории Нарахсы, Илии Папатеодороу (She She Pop, Германия).
Подробное расписание приводится на сайте «Группы 12:12».
На театральные эскизы и образовательную программу необходимо зарегистрироваться, вход бесплатный.
Лаборатория проходит при поддержке Фонда имени Генриха Бёлля в рамках фестиваля «Ребра Евы»
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