Евгений Марголит будет вести программу в «Иллюзионе»

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27 февраля московский кинотеатр «Иллюзион» запускает авторскую программу главного искусствоведа Госфильмофонда России Евгения Марголита, посвященную недооцененному советскому кино.

Программа «Кино с Евгением Марголитом» будет выходить каждую последнюю субботу месяца в 15:00.

Евгений Марголит представит фильмы, которые недостаточно знакомы современному зрителю и на которые, с его точки зрения, стоит обратить внимание. Каждый из показов будет предварять двадцатиминутная лекция Евгения Марголита, а на сайте, YouTube-канале и в соцсетях Госфильмофонда и «Иллюзиона» будут появляться видеозаписи лекций о фильмах.

Показы программы «Кино с Евгением Марголитом» пройдут с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России. Расписание программы приводится на сайте «Иллюзиона».

На первом показе будет представлена криминальная драма Инны Туманян «Соучастники», снятая в 1983 году на Киностудии Горького. Картина рассказывает о непростой жизни на воле мужчины по имени Анатолий, который не выходил из тюрьмы с юношеских лет. В фильме «Соучастники», по мнению Евгения Марголита, свою лучшую роль исполнил Сергей Колтаков.







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