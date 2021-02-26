Борис Акунин написал пьесу для Александринского театра

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В сезоне 2021/2022 в Александринском театре состоится премьера спектакля по дилогии о российских императорах Александре II и Александре III, написанной по заказу театра Борисом Акуниным.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина.
«Герои будущего спектакля — два Александра, отец и сын. Пьеса уже готова. Это первый вариант пьесы, которую написал специально для нас Борис Акунин. В разгар пандемии у нас с ним был довольно удачный опыт работы в онлайн-вещании — живом суде "Драма на шоссе". На этом раз мы обращаемся к русской истории. Мы будем еще с Акуниным работать, конечно, но основа уже есть», — сказал Фокин.
«Речь в этой дилогии будет идти не просто об одном царе и о другом царе, а вообще о путях России, о ее историческом прошлом, о том, как нам двигаться дальше, поскольку мы вновь стоим, как и тогда, перед выбором», — пояснил режиссер.
По его словам, это будет современный спектакль с точки зрения «своей вечной живой актуальности, насущного контекста жизни».
Проект под рабочим названием «Два царя» продолжит линию спектаклей из российской истории, которая была заявлена Фокиным в спектакле «Рождение Сталина».
«Мы должны обращаться к художественному анализу нашего прошлого, это миссия национального театра, который должен говорить о самых больных и актуальных вопросах нашей жизни, — считает художественный руководитель Александринского театр. — Это важно и с просветительской точки зрения, и с точки зрения просто анализа жизни общества».
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