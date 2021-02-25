Готовится британско-российский культурный онлайн-форум

Невероятные приключения испанского кино в СССР
Татьяна Пигарёва о том, как в перестройку «Художественный» стал испанским кинотеатром, о советском фундаменте киноимперии Renoir и о первом приезде Альмодовара в Москву25 февраля 2021641
С 10 по 14 марта Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве проведет британско-российский культурный онлайн-форум UK-Russia Creative Bridge.
В форуме примут участие музыкальный критик Саймон Рейнольдс, арт-директор Лондонского кинофестиваля Триша Таттл, танцовщик и хореограф Акрам Хан, креативный директор Future Everything Ирини Пападимитриу и другие британские эксперты и профессионалы сферы культуры.
Расписание и регистрация — здесь.
В фокусе внимания участников форума — последние тенденции в культурной сфере, воздействие пандемии на общественные процессы, а также пути культурного сотрудничества между профессионалами и институциями Великобритании и России. Как отмечают организаторы, форум будет полезен как профессионалам, так и широкой публике, интересующейся культурными событиями и образованием в сфере искусства и креативных индустрий.
Программа UK-Russia Creative Bridge будет состоять из трех направлений:
Форум станет завершающим событием UK-Russia Creative Bridge 2020–2021 — программы профессионального развития в области культуры, нацеленной на укрепление творческих и рабочих связей между специалистами в сфере культуры России и Великобритании. Цель программы — содействие межкультурному обмену между российско-британским профессиональным сообществом, а также совместный поиск новых творческих идей, обмен профессиональными знаниями и опытом.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:03В галерее «Пересветов переулок» откроются две выставки
16:01Готовится британско-российский культурный онлайн-форум
15:24Амхерстский колледж проведет цикл бесед к годовщине смерти Бродского
14:05Музей AZ будет вручать международную премию
12:29Фестиваль феминистского искусства пройдет в Петербурге
11:33Qatar Film Days представляет онлайн-премьеру фильма «Лапочка»
24 февраля 2021
18:28Умер Даль Орлов
16:55ARTinvestment.ru проводит большой кураторский аукцион современного искусства
16:30Открывается новый сезон конкурса «Новый театр»Все новости
Татьяна Пигарёва о том, как в перестройку «Художественный» стал испанским кинотеатром, о советском фундаменте киноимперии Renoir и о первом приезде Альмодовара в Москву25 февраля 2021641
Видеозапись вечера памяти поэта 25 февраля 2019 года25 февраля 2021878
Курентзис привез в Москву Стравинского, Равеля и Дебюсси25 февраля 2021844
Анна Наринская о Григории Дашевском25 февраля 20211713
Экспериментальная группа из Санкт-Петербурга, которая играет экстремальную музыку по заветам Сергея Курехина25 февраля 2021843
Василий Бородин: большое интервью24 февраля 20211749
Печенкин, Кавтарадзе, Басс, Селиванова, Ковалева, Невзгодин о закрытии НИИТИАГа24 февраля 20211366
Мы начинаем публикацию серии видеопортретов, которые описывают мир современной немецкой поэзии. Первый в проекте — поэт, переводчик и критик Ян Вагнер24 февраля 20211146
Почему флагманский проект платформы Premier — один сплошной флешбэк и в чем все-таки его польза20 февраля 20214824
Ключевые вехи жизни и работы композитора-философа, прокомментированные им самим20 февраля 20214804
Офисная жизнь и пляжная романтика на новом сингле изрядно мифологизированной московской яхт-рок-группы19 февраля 20213466
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 319 февраля 20213415