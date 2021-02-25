Готовится британско-российский культурный онлайн-форум

Манчестерский международный фестиваль — 2019 © Tristram Kenton

С 10 по 14 марта Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве проведет британско-российский культурный онлайн-форум UK-Russia Creative Bridge.

В форуме примут участие музыкальный критик Саймон Рейнольдс, арт-директор Лондонского кинофестиваля Триша Таттл, танцовщик и хореограф Акрам Хан, креативный директор Future Everything Ирини Пападимитриу и другие британские эксперты и профессионалы сферы культуры.

Расписание и регистрация — здесь.

В фокусе внимания участников форума — последние тенденции в культурной сфере, воздействие пандемии на общественные процессы, а также пути культурного сотрудничества между профессионалами и институциями Великобритании и России. Как отмечают организаторы, форум будет полезен как профессионалам, так и широкой публике, интересующейся культурными событиями и образованием в сфере искусства и креативных индустрий.

Программа UK-Russia Creative Bridge будет состоять из трех направлений:

В образовательную часть войдут танцевальный мастер-класс студии Уэйна Макгрегора, профессиональный воркшоп Манчестерского международного фестиваля для театральных продюсеров, мастер-класс по писательскому мастерству, подготовленный специалистами из Университета Суонси, лекции ведущих специалистов центра Барбикан, Future Everything и других культурных институций Великобритании.

Выступления британских художников и визионеров, посвященные вопросам переосмысления себя и культурного взаимодействия в эпоху кризиса индустрии и диджитализации искусства, а также теме гендерного равенства в культуре.

Концерт молодого лондонского саксофониста-виртуоза Шабаки Хатчингса. Известный по проектам The Comet is Coming, Shabaka and the Ancestors и Sons of Kemet, Шабака Хатчингс стал одной из ключевых фигур авант-джаза. Очередным доказательством его успеха стало попадание в шорт-лист Mercury Prize — одной из самых престижных музыкальных премий Великобритании.



Форум станет завершающим событием UK-Russia Creative Bridge 2020–2021 — программы профессионального развития в области культуры, нацеленной на укрепление творческих и рабочих связей между специалистами в сфере культуры России и Великобритании. Цель программы — содействие межкультурному обмену между российско-британским профессиональным сообществом, а также совместный поиск новых творческих идей, обмен профессиональными знаниями и опытом.







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