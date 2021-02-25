Фестиваль феминистского искусства пройдет в Петербурге

С 27 февраля по 8 марта в Петербурге будет проходить фестиваль феминистского искусства «Ребра Евы».

В этом году фестиваль проводится в пятый раз. Как сообщают организаторы, феминистская площадка «Ребра Евы» (Фонарный переулок, дом 3) объединит панельные дискуссии, круглые столы, презентации и лекции о сексизме, правах женщин и феминизме, а также эскизы пьес и театральные мастер-классы лаборатории феминистской драматургии «Ничья».

Кроме того, 7 и 8 марта четыре спектакля, посвященных теме гендерной дискриминации, будут показаны в Москве на сцене Центра имени Вс. Мейерхольда.

В фестивале примут участие активистки из разных регионов России, в том числе инициатива «Эвридика» (Новосибирск), фонд «Безопасный дом» (Москва), Кризисный центр для женщин (Петербург), центр «Сестры» (Москва), северокавказская инициативная группа «Марем», объединение «Женщины. инвалидность. феминизм», петербургские и московские правозащитницы Мари Давтян, Валентина Фролова, Татьяна Савина, Юлия Островская, Ольга Гнездилова.

Все мероприятия, кроме спектаклей, бесплатны. Полная программа фестиваля «Ребра Евы» опубликована на его сайте.







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