Qatar Film Days представляет онлайн-премьеру фильма «Лапочка»

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До 8 марта на платформе Qatar Film Days проходит премьерный онлайн-показ алжирской драмы «Лапочка» с новой звездой независимого кино Линой Кудри в главной роли.
Главная героиня фильма, алжирская студентка Неджма хочет стать модельером, но на дворе 1990-е, «черное десятилетие» в истории Алжира: в стране полыхает гражданская война, исламские фундаменталисты срывают лекции в университетах и охотятся на женщин без хиджабов. Вместе с подругами Неджма тайком пробирается в ночные клубы, знакомится с парнями и кроит смелые платья из традиционной магрибской женской одежды хайк к своему первому показу. Но в этой истории взросления удары следуют один за другим: героиня чуть не становится жертвой насилия, ее сестра-журналистка застрелена на пороге дома, а подпольное дефиле оборачивается страшной трагедией.
Сюжет картины отчасти автобиографичен — режиссер Муния Меддур родилась в Москве, выросла в Алжире и в 1990-х, будучи студенткой, столкнулась с той же атмосферой нетерпимости, что и героиня «Лапочки»: ее семья эмигрировала во Францию из-за угроз экстремистов.
«Лапочка» была показана в программе «Особый взгляд» на Каннском фестивале 2019 года и получила две французские кинопремии «Сезар».
Фильм доступен для бесплатного просмотра на платформе Qatar Film Days, созданной Cultural Creative Agency и Doha Film Institute, продюсером которой выступил Beat Films.
К показу фильма «Лапочка» на Qatar Film Days подготовлена онлайн-дискуссия с участием журналистки, креативного консультанта генерального директора Третьяковской галереи Алены Долецкой и автора телеграм-канала Good Morning, Karl! Кати Федоровой. Они обсудили смелость героини ленты, протестный потенциал моды и то, как одежда отражает важные тенденции в обществе: от нарядов суфражисток и советских стиляг до варежек Берни Сандерса. «Ближе к финалу героини фильма вопреки всему устраивают модный показ, настоящий праздник свободы, чем восхищают и окончательно покоряют зрителя», — говорит о «Лапочке» Катя Федорова.
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