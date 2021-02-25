В Москве откроется выставка о советском еврействе в довоенном искусстве

А.С. Шайхет. Фотография. Еврейский колхоз (кибуц) Бухариндорф. Первомайская демонстрация на главной улице. СССР, Украинская ССР. Май 1928 года © ММАМ

С 3 марта по 23 мая в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» будет проходить выставка «Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве».

Выставка (куратор — Надя Плунгян, архитектор — Александра Селиванова) объединит изобразительное искусство — живопись, графику, фотографию, а также издания 1910-х — 1940-х годов, дающие представление об эволюции еврейской общественной жизни в России, и предметы материальной культуры, еврейского религиозного обихода и народного искусства.

Среди авторов, чьи работы будут представлены на выставке, Павел Зальцман, Александр Лабас, Меер Аксельрод, Роберт Фальк, Александр Тышлер, Эль Лисицкий, Соломон Никритин, Лидия Жолткевич, Арон Траскунов, Лев Аронов, Марк Вайнштейн, Мендель Горшман, Илья Чашник, Соломон Юдовин и другие. Каждый из этих художников по-разному осознавал свою дистанцию по отношению к еврейской культуре, и сегменты выставки построены на игре этих дистанций, показывая разные фазы взаимодействия советского и еврейского нарративов.

В экспозицию войдут живописные и графические эскизы к спектаклям ГОСЕТ, зарисовки и панно по мотивам командировок в еврейские колхозы и коммуны, пейзажи и типы советских местечек, кадры из фильмов и плакаты. Ее центральная часть посвящена камерной картине 1930-х — начала 1940-х годов, сменившей агитационное и пропагандистское искусство первых послереволюционных десятилетий.

Именно эти малоизученные произведения, созданные «в стол», позволяют увидеть 1930-е — 1940-е годы как важный этап в истории российской еврейской культуры, развивавшейся за пределами советизирующего фасада. Верхняя граница — начало сороковых годов — выбрана не только как завершающая точка проекта модернизации еврейства в СССР, но и как конец довоенной ленинградской культуры, сохранявшей живую связь с русским модерном.

В 2020 году выставка «Блуждающие звезды» стала одним из победителей Второго конкурса грантов Российского еврейского конгресса на развитие музейных и выставочных проектов в области еврейской культуры







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