В Москве откроется выставка о советском еврействе в довоенном искусстве

Невероятные приключения испанского кино в СССР
Татьяна Пигарёва о том, как в перестройку «Художественный» стал испанским кинотеатром, о советском фундаменте киноимперии Renoir и о первом приезде Альмодовара в Москву25 февраля 2021641
С 3 марта по 23 мая в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» будет проходить выставка «Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве».
Выставка (куратор — Надя Плунгян, архитектор — Александра Селиванова) объединит изобразительное искусство — живопись, графику, фотографию, а также издания 1910-х — 1940-х годов, дающие представление об эволюции еврейской общественной жизни в России, и предметы материальной культуры, еврейского религиозного обихода и народного искусства.
Среди авторов, чьи работы будут представлены на выставке, Павел Зальцман, Александр Лабас, Меер Аксельрод, Роберт Фальк, Александр Тышлер, Эль Лисицкий, Соломон Никритин, Лидия Жолткевич, Арон Траскунов, Лев Аронов, Марк Вайнштейн, Мендель Горшман, Илья Чашник, Соломон Юдовин и другие. Каждый из этих художников по-разному осознавал свою дистанцию по отношению к еврейской культуре, и сегменты выставки построены на игре этих дистанций, показывая разные фазы взаимодействия советского и еврейского нарративов.
В экспозицию войдут живописные и графические эскизы к спектаклям ГОСЕТ, зарисовки и панно по мотивам командировок в еврейские колхозы и коммуны, пейзажи и типы советских местечек, кадры из фильмов и плакаты. Ее центральная часть посвящена камерной картине 1930-х — начала 1940-х годов, сменившей агитационное и пропагандистское искусство первых послереволюционных десятилетий.
Именно эти малоизученные произведения, созданные «в стол», позволяют увидеть 1930-е — 1940-е годы как важный этап в истории российской еврейской культуры, развивавшейся за пределами советизирующего фасада. Верхняя граница — начало сороковых годов — выбрана не только как завершающая точка проекта модернизации еврейства в СССР, но и как конец довоенной ленинградской культуры, сохранявшей живую связь с русским модерном.
В 2020 году выставка «Блуждающие звезды» стала одним из победителей Второго конкурса грантов Российского еврейского конгресса на развитие музейных и выставочных проектов в области еврейской культуры
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:03В галерее «Пересветов переулок» откроются две выставки
16:01Готовится британско-российский культурный онлайн-форум
15:24Амхерстский колледж проведет цикл бесед к годовщине смерти Бродского
14:05Музей AZ будет вручать международную премию
12:29Фестиваль феминистского искусства пройдет в Петербурге
11:33Qatar Film Days представляет онлайн-премьеру фильма «Лапочка»
24 февраля 2021
18:28Умер Даль Орлов
16:55ARTinvestment.ru проводит большой кураторский аукцион современного искусства
16:30Открывается новый сезон конкурса «Новый театр»Все новости
Татьяна Пигарёва о том, как в перестройку «Художественный» стал испанским кинотеатром, о советском фундаменте киноимперии Renoir и о первом приезде Альмодовара в Москву25 февраля 2021641
Видеозапись вечера памяти поэта 25 февраля 2019 года25 февраля 2021878
Курентзис привез в Москву Стравинского, Равеля и Дебюсси25 февраля 2021844
Анна Наринская о Григории Дашевском25 февраля 20211713
Экспериментальная группа из Санкт-Петербурга, которая играет экстремальную музыку по заветам Сергея Курехина25 февраля 2021843
Василий Бородин: большое интервью24 февраля 20211749
Печенкин, Кавтарадзе, Басс, Селиванова, Ковалева, Невзгодин о закрытии НИИТИАГа24 февраля 20211366
Мы начинаем публикацию серии видеопортретов, которые описывают мир современной немецкой поэзии. Первый в проекте — поэт, переводчик и критик Ян Вагнер24 февраля 20211146
Почему флагманский проект платформы Premier — один сплошной флешбэк и в чем все-таки его польза20 февраля 20214824
Ключевые вехи жизни и работы композитора-философа, прокомментированные им самим20 февраля 20214804
Офисная жизнь и пляжная романтика на новом сингле изрядно мифологизированной московской яхт-рок-группы19 февраля 20213466
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 319 февраля 20213415