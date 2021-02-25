Свердловская филармония отметит юбилей Мясковского фестивалем

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С 9 по 13 марта на сцене Свердловской государственной академической филармонии в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Мясковский. Диалоги», приуроченный к 140-летию со дня рождения Николая Яковлевича Мясковского (1881-1950).
Как сообщает пресс-служба Свердловской филармонии, на трех концертах фестиваля прозвучат симфонические, кантатно-ораториальные, камерные инструментальные и вокальные сочинения композитора, созданные в 1920–1940 годах.
9 марта — «Диалог с эпохой»
Проект откроется презентацией «Мясковский–квартета» — имя композитора будет присвоено Струнному квартету Свердловской филармонии, для которого это историческое событие связано с возрождением исполнительских традиций уральской струнной школы. В исполнении коллектива прозвучит Тринадцатый струнный квартет.
Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением Александра Рудина исполнит Семнадцатую симфонию, а также, совместно с Симфоническим хором Свердловской филармонии, одно из запрещенных ранее к исполнению произведений Мясковского — Кантату-ноктюрн «Кремль ночью».
11 марта — «Диалог длиною в жизнь. Мясковский vs Прокофьев»
Литературно-музыкальная композиция объединит музыкальные произведения и письма Николая Мясковского и Сергея Прокофьева. В концерте примут участие певица Мария Остроухова, пианисты Юрий Фаворин и Константин Тюлькин, чтецы Николай Ротов и Борис Зырянов. Автор программы — музыкальный критик Ольга Русанова.
13 марта — «Диалог с судьбой»
В исполнении Уральского филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса прозвучат Шестая симфония и Концерт для виолончели с оркестром (солист — Александр Рамм).
Проект дополнит офф-программа:
Концерты состоятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», партнер офф-программы проекта — Российский национальный Музей музыки
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