Свердловская филармония отметит юбилей Мясковского фестивалем

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С 9 по 13 марта на сцене Свердловской государственной академической филармонии в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Мясковский. Диалоги», приуроченный к 140-летию со дня рождения Николая Яковлевича Мясковского (1881-1950).

Как сообщает пресс-служба Свердловской филармонии, на трех концертах фестиваля прозвучат симфонические, кантатно-ораториальные, камерные инструментальные и вокальные сочинения композитора, созданные в 1920–1940 годах.

9 марта — «Диалог с эпохой»



Проект откроется презентацией «Мясковский–квартета» — имя композитора будет присвоено Струнному квартету Свердловской филармонии, для которого это историческое событие связано с возрождением исполнительских традиций уральской струнной школы. В исполнении коллектива прозвучит Тринадцатый струнный квартет.



Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением Александра Рудина исполнит Семнадцатую симфонию, а также, совместно с Симфоническим хором Свердловской филармонии, одно из запрещенных ранее к исполнению произведений Мясковского — Кантату-ноктюрн «Кремль ночью».

11 марта — «Диалог длиною в жизнь. Мясковский vs Прокофьев»



Литературно-музыкальная композиция объединит музыкальные произведения и письма Николая Мясковского и Сергея Прокофьева. В концерте примут участие певица Мария Остроухова, пианисты Юрий Фаворин и Константин Тюлькин, чтецы Николай Ротов и Борис Зырянов. Автор программы — музыкальный критик Ольга Русанова.

13 марта — «Диалог с судьбой»



В исполнении Уральского филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса прозвучат Шестая симфония и Концерт для виолончели с оркестром (солист — Александр Рамм).



Проект дополнит офф-программа:

Выставка Российского национального Музея музыки, посвященная творчеству Мясковского (в Малом фойе Свердловской филармонии)

Архивная виртуальная выставка «Музыка советских и российских композиторов в программах Свердловской филармонии» (на сайте Свердловской филармонии)

Супрематическая выставка современного художника Антона Таксиса (в Большом фойе Концертного зала филармонии)



Концерты состоятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», партнер офф-программы проекта — Российский национальный Музей музыки







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