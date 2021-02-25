Запускается бесплатный видеокурс для начинающих музыкантов, продюсеров и менеджеров

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Независимая инициатива RUSH и международная команда музыкальных экспертов CMU представляют бесплатный образовательный видеокурс «КРАШ СТАРТ: Основы музыкальной карьеры» для начинающих музыкантов, продюсеров, менеджеров и других музыкальных специалистов.

Как сообщают создатели курса, его главная цель — придать импульс молодым российским музыкантам и музыкальным проектам и помочь им преодолеть постпандемический застой.

Прежде всего, «КРАШ СТАРТ» посвящен практическим основам музыкальной карьеры: начинающие музыканты и музыкальные специалисты узнают, какие базовые элементы лежат в основе успешных музыкальных проектов. Видеокурс состоит из четырех тематических блоков: доход, команда, фан-база и промо.

«КРАШ СТАРТ» будет доступен с 24 февраля для участников, зарегистрировавшихся на сайте RUSH.

Первую неделю проекта, до 28 февраля, прошедшие регистрацию участники смогут задать вопросы кураторам курса. Эксперты RUSH отберут по пять самых интересных вопросов из каждой темы видеокурса, совместно с CMU ответят на них и опубликуют в цифровом Q&A.

Проект проходит при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в рамках программы UK-Russia Creative Bridge 2020–21







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