Запускается бесплатный видеокурс для начинающих музыкантов, продюсеров и менеджеров

Невероятные приключения испанского кино в СССР
Татьяна Пигарёва о том, как в перестройку «Художественный» стал испанским кинотеатром, о советском фундаменте киноимперии Renoir и о первом приезде Альмодовара в Москву25 февраля 2021641
Независимая инициатива RUSH и международная команда музыкальных экспертов CMU представляют бесплатный образовательный видеокурс «КРАШ СТАРТ: Основы музыкальной карьеры» для начинающих музыкантов, продюсеров, менеджеров и других музыкальных специалистов.
Как сообщают создатели курса, его главная цель — придать импульс молодым российским музыкантам и музыкальным проектам и помочь им преодолеть постпандемический застой.
Прежде всего, «КРАШ СТАРТ» посвящен практическим основам музыкальной карьеры: начинающие музыканты и музыкальные специалисты узнают, какие базовые элементы лежат в основе успешных музыкальных проектов. Видеокурс состоит из четырех тематических блоков: доход, команда, фан-база и промо.
«КРАШ СТАРТ» будет доступен с 24 февраля для участников, зарегистрировавшихся на сайте RUSH.
Первую неделю проекта, до 28 февраля, прошедшие регистрацию участники смогут задать вопросы кураторам курса. Эксперты RUSH отберут по пять самых интересных вопросов из каждой темы видеокурса, совместно с CMU ответят на них и опубликуют в цифровом Q&A.
Проект проходит при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в рамках программы UK-Russia Creative Bridge 2020–21
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:03В галерее «Пересветов переулок» откроются две выставки
16:01Готовится британско-российский культурный онлайн-форум
15:24Амхерстский колледж проведет цикл бесед к годовщине смерти Бродского
14:05Музей AZ будет вручать международную премию
12:29Фестиваль феминистского искусства пройдет в Петербурге
11:33Qatar Film Days представляет онлайн-премьеру фильма «Лапочка»
24 февраля 2021
18:28Умер Даль Орлов
16:55ARTinvestment.ru проводит большой кураторский аукцион современного искусства
16:30Открывается новый сезон конкурса «Новый театр»Все новости
Татьяна Пигарёва о том, как в перестройку «Художественный» стал испанским кинотеатром, о советском фундаменте киноимперии Renoir и о первом приезде Альмодовара в Москву25 февраля 2021641
Видеозапись вечера памяти поэта 25 февраля 2019 года25 февраля 2021878
Курентзис привез в Москву Стравинского, Равеля и Дебюсси25 февраля 2021844
Анна Наринская о Григории Дашевском25 февраля 20211713
Экспериментальная группа из Санкт-Петербурга, которая играет экстремальную музыку по заветам Сергея Курехина25 февраля 2021843
Василий Бородин: большое интервью24 февраля 20211749
Печенкин, Кавтарадзе, Басс, Селиванова, Ковалева, Невзгодин о закрытии НИИТИАГа24 февраля 20211366
Мы начинаем публикацию серии видеопортретов, которые описывают мир современной немецкой поэзии. Первый в проекте — поэт, переводчик и критик Ян Вагнер24 февраля 20211146
Почему флагманский проект платформы Premier — один сплошной флешбэк и в чем все-таки его польза20 февраля 20214824
Ключевые вехи жизни и работы композитора-философа, прокомментированные им самим20 февраля 20214804
Офисная жизнь и пляжная романтика на новом сингле изрядно мифологизированной московской яхт-рок-группы19 февраля 20213466
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 319 февраля 20213415