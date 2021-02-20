Фестиваль ирландской культуры пройдет в Москве и Петербурге

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Кинопоказы, театральные представления, выступления музыкантов и танцовщиков пройдут с 17 по 28 марта на разных площадках Москвы и Петербурга в рамках ежегодного фестиваля ирландской культуры Irish Week.
Как сообщают организаторы, впервые за много лет начало фестиваля совпадет с Днем святого Патрика, который празднуют 17 марта.
«Неделю Ирландии — 2021» откроет 14-й ежегодный Ирландский кинофестиваль, показы будут проходить в кинотеатрах «Каро 11 Октябрь» (Москва) и «Каро 9 Варшавский Экспресс» (Петербург). На открытии кинофестиваля 17 марта в «Октябре» будет представлен анимационный фильм студии Cartoon Saloon «Легенда о волках» (Wolfwalkers). До 28 марта зрители также увидят комедийные короткометражки и новинки игрового и документального кино из Ирландии.
20 марта клуб «Известия Hall» станет площадкой девятичасового фолк-фестиваля «День и ночь святого Патрика». Среди участников музыкальной программы City Pipes, Mervent, Shedda, Lost Temple Brothers и Green Guard. Специальный гость — Конор Мюррей и его группа The Clover Rovers. Программу дополнят танцевальные шоу, кельтская ярмарка и ирландский видеоарт на большом экране.
На 21 марта в Доме журналиста запланирована специальная детская программа: «Театр на песке» Екатерины Шеффер покажет песочное шоу «Миф и легенды удивительной Ирландии», а на сторителлинг-концерте Юрия Андрейчука и его «Воинства Сидов» детям будут рассказывать ирландские сказки.
22 и 23 марта в театре «Модерн» будут представлены спектакли по ирландской драматургии: «Череп из Коннемары» Мартина Макдонаха и «Поле» Джона Б. Кина. 25 марта на сцене театрального центра «На Страстном» покажут «Калеку с Инишмаана» Мартина Макдонаха.
На 26 марта на сцене концертного зала «МИР» лучшие танцевальные коллективы Москвы примут участие в фестивале-параде ирландского танца «St. Patrick’s Dance Parade» в сопровождении музыкантов группы Lost Temple Brothers, играющих на ирландских народных инструментах. На открытом мастер-классе все желающие смогут научиться танцевать ирландские танцы.
Подробная программа «Недели Ирландии — 2021» опубликована на сайте фестиваля.
Фестиваль проводится при поддержке Посольства Ирландии, фонда Culture Ireland, фонда «Вереск», ирландского клуба IRISH CLUB и бренда Bushmills
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