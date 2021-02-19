Объявлены хедлайнеры фестиваля «Триумф джаза»

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Трубач Тиль Бреннер (Германия), певец, гитарист и композитор Аллан Харрис (США) и пианист Эммет Коэн (США) примут участие в XXI Международном фестивале «Триумф джаза», который пройдет с 11 по 13 марта в Светлановском зале Московского международного дома музыки.
«Мы подготовили интересную программу, сделав акцент на новых проектах молодых российских джазменов: на Фестивале со своими программами выступят Антон Чекуров, Виктория Каунова и Илья Морозов, Николай Мищенко, Сергей Долженков. А также мы очень ждем приезда наших иностранных гостей, надеемся, что всё пройдет успешно и поклонники нашего фестиваля смогут встретиться с одним из самых талантливых пианистов нового поколения — Эмметом Коэном, который впервые в России представит свое трио. Мы с оркестром представим совместную программу с трубачом-виртуозом Тилем Бреннером, который должен приехать к нам из Германии. Кстати говоря, Московский джазовый оркестр, будет выступать на фестивале все три дня с разными солистами. Также из гостей ожидаем нашего дорогого гостя из США — Аллана Харриса и его группу», — рассказал основатель, продюсер и арт-директор фестиваля «Триумф джаза» Игорь Бутман.
11 марта в программе выступления Трио Эммета Коэна, Сергея Долженкова и New Blood Big Band, Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и Олега Аккуратова.
12 марта на сцену Светлановского зала ММДМ выйдут Аллан Харрис и его группа, Квартет Антона Чекурова, Московсктй джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и певица Fantine.
13 марта на фестивале выступят Секстет Морозовых, Трио Николая Мищенко, совместную программу представят Тиль Бреннер и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.
Получить подробную информацию об участниках XXI Международного фестиваля «Триумф джаза» и купить билеты на концерты можно на сайте jazztriumph.ru.
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