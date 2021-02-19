 
16:54 18 февраля 2021Новости
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В Москве появится новая галерея фотографии

News_detailed_picture© Предоставлено пресс-службой PennLab Gallery

24 февраля в пространстве бывшей типографии советского издательства «Правда» в Москве откроется новое фотографическое пространство PennLab Gallery.

Часы работы PennLab Gallery — ежедневно с 11:00 до 21:00, вход свободный.

По замыслу учредителей, Михаила Краснова и Николая Дмитриева, PennLab Gallery будет способствовать формированию и активному развитию российского рынка фотоискусства. «Открытие собственной галереи стало закономерным этапом развития фотоцентра "ФотоПро", который на сегодняшний день располагает уникальной по своему техническому оснащению лабораторией», — сообщает пресс-служба PennLab Gallery.

Первым проектом PennLab Gallery станет выставка «Гербарий», которая представит около 70 работ, созданных 16 художниками, работающими с фотографией и фиксирующими современность.

Художники: Илья Батраков, Игорь Елуков, Ира Рокка, Никита Пирогов, Ольга Воробьева, Ольга Матвеева, Анастасия Безрукова, Даша Трофимова, Дарья Назарова, Александр Верёвкин, Максим Романенко, Фёдор Конюхов, Александр Никольский, Анна Мирошниченко, Марина Истомина, Мария Кожанова.

Кураторы: Анастасия Цайдер, Елена Аносова, Петр Антонов

Архитектор: Лиля Сабирова



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