Большой театр приедет на гастроли в Воронеж

Олег Гаркуша и «Диктофон». «Изменилось»
Шоумен «АукцЫона» отмечает 60-летие новой песней и книгой стихотворений19 февраля 202195
В этом году в Международном Платоновском фестивале впервые примет участие Большой театр. 16 и 17 апреля балетная труппа театра представит на сцене Воронежского театра оперы и балета спектакль Жан-Кристофа Майо «Укрощение строптивой».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платоновского фестиваля.
По словам художественного руководителя Платоновского фестиваля искусств Михаила Бычкова, в Воронежской области из-за пандемии коронавируса разрешено заполнять зрительные залы в театрах не более чем на 80%, но на представления Большого театра при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации будут продавать 100% мест в зале.
Худрук Платоновского фестиваля добавил, что гастрольные выступления пройдут в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением приглашенного дирижера Большого театра Алексея Репникова.
Спектакль «Укрощение строптивой» можно будет увидеть в исполнении двух разных составов артистов Большого театра, уточнили в пресс-службе, в том числе с участием Екатерины Крысановой и Владислава Лантратова, удостоенных за исполнение партий Катарины и Петруччо национальной театральной премии «Золотая маска».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:30Выставка Ростана Тавасиева «Планетарные туманности» пройдет в Петербурге
12:29Юбилей Достоевского отпразднуют видеопроектом
Вчера
16:54В Москве появится новая галерея фотографии
15:35Премия «Просветитель» покажет спектакль
14:53Большой театр приедет на гастроли в Воронеж
13:38Минстрой собирается ликвидировать НИИТИАГ
12:05ТЮЗ имени Брянцева представит спектакль по переписке Ингеборг Бахман и Пауля Целана
11:32Умер Андрей Мягков
17 февраля 2021
16:20Центр Курёхина покажет выставку «Оммаж персонажу»Все новости
Шоумен «АукцЫона» отмечает 60-летие новой песней и книгой стихотворений19 февраля 202195
Джазовый пианист и композитор — о биполярном образовании, «бриттеновском» альбоме «False Sonatas» и о том, почему Россия — это не Британия18 февраля 20211110
О пиратском издании и о приключениях архива Шимона Маркиша18 февраля 20211190
Андрей Мирошниченко о новостях из Австралии, важных для переустройства всего интернета: президентов соцсети уже банили, а вот новости целой страны — еще нет18 февраля 20211390
«Можем повторить» и «Все включено» Марины Алексеевой и Владимира Раннева в Галерее Марины Гисич17 февраля 20211643
Дуэт из Петербурга, у которого получается играть отвязный рок, — о том, что такое постпоп, и о том, как они попали в трибьют «Мумий Троллю»17 февраля 20211547
Алексей Гусев о манифесте Константина Богомолова17 февраля 202114766
Сны Сергея Бондаренко о романе Чарли Кауфмана «Муравечество»17 февраля 20211640
Как провести в своем сознании перезагрёзку унылой позднепутинской России, объясняет Алексей Конаков, опираясь на новый, совершенно анонимный труд «Конституция Метарóссии»16 февраля 20212802
Мария Галина о книге Ростислава Амелина «Мегалополис Олос»16 февраля 20212333
Куратор музея «Гараж» Ярослав Воловод беседует с Томасом Сарасено — автором аэросолярной утопии15 февраля 20212755
«Малькольм и Мари» Сэма Левинсона — блэксплуатация или эмансипация?15 февраля 20213076