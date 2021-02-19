Большой театр приедет на гастроли в Воронеж

Владислав Лантратов (Петруччо) и Екатерина Крысанова (Катарина) в балете «Укрощение строптивой» © Елена Фетисова / Большой театр

В этом году в Международном Платоновском фестивале впервые примет участие Большой театр. 16 и 17 апреля балетная труппа театра представит на сцене Воронежского театра оперы и балета спектакль Жан-Кристофа Майо «Укрощение строптивой».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платоновского фестиваля.

По словам художественного руководителя Платоновского фестиваля искусств Михаила Бычкова, в Воронежской области из-за пандемии коронавируса разрешено заполнять зрительные залы в театрах не более чем на 80%, но на представления Большого театра при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации будут продавать 100% мест в зале.

Худрук Платоновского фестиваля добавил, что гастрольные выступления пройдут в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением приглашенного дирижера Большого театра Алексея Репникова.

Спектакль «Укрощение строптивой» можно будет увидеть в исполнении двух разных составов артистов Большого театра, уточнили в пресс-службе, в том числе с участием Екатерины Крысановой и Владислава Лантратова, удостоенных за исполнение партий Катарины и Петруччо национальной театральной премии «Золотая маска».







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