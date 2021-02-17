Центр Курёхина покажет выставку «Оммаж персонажу»

Вася Ложкин. В лес по ягоды. 2016 (фрагмент) © Центр современного искусства имени Сергея Курёхина

19 февраля в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина в Петербурге откроется выставка «Оммаж персонажу. Из коллекции ЦСИ им. Сергея Курёхина».

Как сообщают организаторы выставки, на ней будут представлены работы современных художников, создавших собственных персонажей на границе XX–XXI веков:

«Космонавты и снеговики, слоны и карлики, врачи и музыканты — некие загадочные сущности продолжают традиции "петербургской чертовни", в чем-то неожиданно перекликающиеся с кинематографической эстетикой Дэвида Линча».

Художники: Юрий Петроченков, Иван Сотников, Олег Котельников, Николай Копейкин, Вася Ложкин, Вова Перкин, Дмитрий Шагин, Дмитрий Шорин, Анна Франц, Андрей Крисанов, Сергей Сергеев, Андрей Бартенев, Сергей Чернов, Григорий Стрельников, «Инженеры искусств»: Инал Савченков и Сергей Еньков, Анатолий Белкин, Костя Митенев, Владимир Козин, Владислав Мамышев-Монро, Север-7, Андрей Рудьев и Вероника Рудьева-Рязанцева, Дмитрий Кавко, Илья Гапонов и Кирилл Котешов, Людмила Белова, Мария Сафронова, Рома Савин, Марат Муракаев, Стас Багс, Владимир Абих, Александр Дашевский, Ребекка Хорн, Георгий Гурьянов, Владимир Дубосарский.

Выставка «Оммаж персонажу. Из коллекции ЦСИ им. Сергея Курёхина» продлится до 18 марта.

Вход по входным билетам в Центр Курёхина.







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