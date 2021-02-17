Центр Курёхина покажет выставку «Оммаж персонажу»

Два акта
«Можем повторить» и «Все включено» Марины Алексеевой и Владимира Раннева в Галерее Марины Гисич17 февраля 2021858
19 февраля в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина в Петербурге откроется выставка «Оммаж персонажу. Из коллекции ЦСИ им. Сергея Курёхина».
Как сообщают организаторы выставки, на ней будут представлены работы современных художников, создавших собственных персонажей на границе XX–XXI веков:
«Космонавты и снеговики, слоны и карлики, врачи и музыканты — некие загадочные сущности продолжают традиции "петербургской чертовни", в чем-то неожиданно перекликающиеся с кинематографической эстетикой Дэвида Линча».
Художники: Юрий Петроченков, Иван Сотников, Олег Котельников, Николай Копейкин, Вася Ложкин, Вова Перкин, Дмитрий Шагин, Дмитрий Шорин, Анна Франц, Андрей Крисанов, Сергей Сергеев, Андрей Бартенев, Сергей Чернов, Григорий Стрельников, «Инженеры искусств»: Инал Савченков и Сергей Еньков, Анатолий Белкин, Костя Митенев, Владимир Козин, Владислав Мамышев-Монро, Север-7, Андрей Рудьев и Вероника Рудьева-Рязанцева, Дмитрий Кавко, Илья Гапонов и Кирилл Котешов, Людмила Белова, Мария Сафронова, Рома Савин, Марат Муракаев, Стас Багс, Владимир Абих, Александр Дашевский, Ребекка Хорн, Георгий Гурьянов, Владимир Дубосарский.
Выставка «Оммаж персонажу. Из коллекции ЦСИ им. Сергея Курёхина» продлится до 18 марта.
Вход по входным билетам в Центр Курёхина.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
16:20Центр Курёхина покажет выставку «Оммаж персонажу»
15:14«Золотая маска» отправится в Нижний Новгород
14:26Фестиваль венгерского кино пройдет в Москве
13:10«Эзотерическое подполье Британии» Дэвида Кинана представят на онлайн-фестивале
12:28В Театре на Бронной поставили «Благоволительниц» Литтелла
16 февраля 2021
17:51Музей МХАТ и галерея Roza Azora готовят выставку к столетию ВХУТЕМАСа
15:42Премьера спектакля Валерия Фокина пройдет на Новой сцене Александринки
13:26В Пермской опере создан новый хор
12:38Мариинский театр представит в Москве три оперыВсе новости
«Можем повторить» и «Все включено» Марины Алексеевой и Владимира Раннева в Галерее Марины Гисич17 февраля 2021858
Дуэт из Петербурга, у которого получается играть отвязный рок, — о том, что такое постпоп, и о том, как они попали в трибьют «Мумий Троллю»17 февраля 2021816
Алексей Гусев о манифесте Константина Богомолова17 февраля 20218573
Сны Сергея Бондаренко о романе Чарли Кауфмана «Муравечество»17 февраля 2021921
Как провести в своем сознании перезагрёзку унылой позднепутинской России, объясняет Алексей Конаков, опираясь на новый, совершенно анонимный труд «Конституция Метарóссии»16 февраля 20212063
Мария Галина о книге Ростислава Амелина «Мегалополис Олос»16 февраля 20211795
Куратор музея «Гараж» Ярослав Воловод беседует с Томасом Сарасено — автором аэросолярной утопии15 февраля 20212246
«Малькольм и Мари» Сэма Левинсона — блэксплуатация или эмансипация?15 февраля 20212579
Прорывная «Свадьба Фигаро» в Нижегородской опере15 февраля 20212499
Как 2020 год изменил белорусский театр15 февраля 20212531
Кирилл Безродных и Инна Пиварс, создатели психоделик-рок-группы «Инна Пиварс и Гистрионы», — о своем новом альбоме, образцовой советской психоделии и ренессансе русской музыки15 февраля 20213335
«Space X» «театра post» на юбилее ЦИМа12 февраля 20214312