«Золотая маска» отправится в Нижний Новгород

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Этим летом на сценах театров Нижнего Новгорода впервые пройдет гастрольная программа спектаклей-лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области, показы спектаклей состоятся в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода при поддержке Министерства культуры РФ.
«В Нижнем Новгороде гастрольный проект фестиваля "Золотая маска" пройдет впервые. Помимо показа спектаклей, в дни фестиваля запланирована обширная образовательная программа: обучающие мастер-классы для профессионалов и открытые лекции для тех, кто интересуется театральным искусством», — цитируют в пресс-службе заместителя министра культуры Нижегородской области Елены Лупиной.
С 21 июня по 31 августа артисты театров из Москвы и Новосибирска представят в Нижнем Новгороде четыре спектакля:
«Сон в летнюю ночь», реж. Иван Поповски — Мастерская П.Н. Фоменко (Москва)
«Золотая маска — 2016» в номинации «Лучший спектакль в драме, большая форма»
«Старый дом», реж. Владимир Панков — Центр драматургии и режиссуры (Москва)
«Золотая маска — 2019» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» (Антон Пахомов)
«Иранская конференция», реж. Виктор Рыжаков — Театр наций (Москва)
«Золотая маска — 2020» в номинации «Лучший спектакль в драме, большая форма»
«Дети солнца», реж. Тимофей Кулябин — «Красный факел» (Новосибирск)
«Золотая маска — 2020» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» (Андрей Черных)
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