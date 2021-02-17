Фестиваль венгерского кино пройдет в Москве

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С 23 по 28 марта в московском киноцентре «Октябрь» арт-объединение CoolConnections представит 7-й фестиваль венгерского кино CIFRA.
Как сообщает сайт CoolConnections, фестиваль откроет «Товарищ Дракулич» (Drakulics Elvtárs, 2019) — ретро-комедия Марка Боджара о встрече венгерской контрразведки с вампирами.
Также в программе «Оставшиеся» (Akik maradtak, 2019) Барнабаша Тота, номинант «Оскара-2019» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», историко-романтический триллер «Недетские сказки» (Apró mesék, 2019) Аттилы Саса, которого на родине считают местным Квентином Тарантино, драма Сабольча Хайду «Мирное время» (Békeidő, 2020) о судьбах людей в ночном городе и музыкальная драма Золтана Надя «Без шума» (Szép csendben, 2019) о современной любви и ее сомнениях.
Расписание:
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Венгрии — Венгерского культурного центра в Москве
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