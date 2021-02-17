Фестиваль венгерского кино пройдет в Москве

Кадр из фильма «Товарищ Дракулич» © CoolConnections

С 23 по 28 марта в московском киноцентре «Октябрь» арт-объединение CoolConnections представит 7-й фестиваль венгерского кино CIFRA.

Как сообщает сайт CoolConnections, фестиваль откроет «Товарищ Дракулич» (Drakulics Elvtárs, 2019) — ретро-комедия Марка Боджара о встрече венгерской контрразведки с вампирами.

Также в программе «Оставшиеся» (Akik maradtak, 2019) Барнабаша Тота, номинант «Оскара-2019» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», историко-романтический триллер «Недетские сказки» (Apró mesék, 2019) Аттилы Саса, которого на родине считают местным Квентином Тарантино, драма Сабольча Хайду «Мирное время» (Békeidő, 2020) о судьбах людей в ночном городе и музыкальная драма Золтана Надя «Без шума» (Szép csendben, 2019) о современной любви и ее сомнениях.

Расписание:

23 марта в 19:30 — «Товарищ Дракулич»

24 марта в 19:30 — «Без шума»

25 марта в 19:30 — «Оставшиеся»

26 марта в 19:30 — «Недетские сказки»

27 марта в 18:00 — «Мирное время»

28 марта в 16:00 — «Товарищ Дракулич»

28 марта в 18:00 — «Оставшиеся»



Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Венгрии — Венгерского культурного центра в Москве







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