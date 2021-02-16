Музей МХАТ и галерея Roza Azora готовят выставку к столетию ВХУТЕМАСа

Владимир Татлин. Макет декорации к спектаклю МХАТ «Глубокая разведка». 1943. Картон, бумага, фанера, ткань © Музей МХАТ

26 февраля в Москве откроется совместная выставка Музея МХАТ и галереи Roza Azora «Уроки ВХУТЕМАСа», посвященная столетию Высших художественно-технических мастерских.

Выставка будет проходить одновременно на двух площадках: в Доме-музее К.С. Станиславского (Леонтьевский переулок, 6) и в Музее-квартире Вл.И. Немировича-Данченко (Глинищевский переулок, 5/7).

На выставке будут представлены скульптурные композиции, живопись, текстиль и арт-объекты нескольких поколений художественной династии Арендт — современных художниц Наташи и Марии Арендт, Ариадны Арендт (1906–1997), Меера Айзенштадта (1895–1961) и Анатолия Григорьева (1903–1986) – скульпторов-выпускников ВХУТЕМАСа.

Также в экспозицию войдут эскизы и макеты для спектаклей Игнатия Нивинского (1881–1933), Исаака Рабиновича (1894–1961), Владимира Татлина (1885–1953), Петра Вильямса (1902–1947), в разное время учившихся или преподававших во ВХУТЕМАСе, фотографии и архивные документы из фондов Музея МХАТ и частных собраний.

Выставка «Уроки ВХУТЕМАСа» продлится до 11 апреля.







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