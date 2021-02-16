Вера Полозкова выступит в благотворительном лектории «Ноги в тепле»

© «Ноги в тепле»

17 февраля благотворительный лекторий «Ноги в тепле» представит онлайн-встречу с поэтом Верой Полозковой.

Средства от продажи электронных билетов будут перечислены на нужды многодетной семьи беженцев из Нагорного Карабаха, пострадавшей в результате военных действий осенью 2020 года.

Начало в 20:00. Регистрация и билеты, а также вся информация о семье — здесь.

Вера Полозкова прочитает стихи из своего нового сборника «Работа горя» и ответит на вопросы. Вести встречу будет основатель благотворительного лектория для помощи армянским беженцам «Ноги в тепле» Карина Ерицян.

Благотворительный лекторий «Ноги в тепле» создан для оказания необходимой адресной помощи армянским беженцам, оказавшимся без средств к существованию и крыши над головой в результате военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.







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