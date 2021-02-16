Фестиваль New/Open подвел итоги

© Алексей Патентный

12-14 февраля в Екатеринбурге во второй раз прошел фестиваль актуальной музыки New/Open. Отсмотрев выступления 48 исполнителей из 15 городов России, 15 экспертов жюри выбрали 10 лучших музыкальных проектов, которые получили гранты на общую сумму более 3,9 млн рублей.

Обладателями грантов New/Open Showcase 2021 стали Tihotiho (Краснодар), Settlers (Петербург), The RIG. Russian Improv Group (Москва), Nuggers (Екатеринбург), «Сова» (Екатеринбург), «Наум Блик» (Екатеринбург), Hodila izba (Москва), Илья Мазо (Москва), «ГАФТ» (Петербург) и Mitya (Казань).

Также эксперты и партнеры фестиваля объявили специальные призы для ряда участников, такие как запись альбома, разработка маркетинговой стратегии, информационная поддержка, приглашения на фестивали и комплекты музыкального оборудования и ПО.

В этом году помимо защиты музыкальных проектов и 20 часов живых концертов в программу New/Open входили 18 часов лекций и воркшопов, шоурум с музыкальной техникой и виниловый маркет, а в последний день фестиваля состоялись встречи в формате спиддейтинга — музыканты и посетители фестиваля лично пообщались с экспертами музыкальной индустрии.

«Формат шоукейса помогает в развитии и становлении молодых музыкантов, дает им новые знания, навыки, связи и финансовые средства для достижения своих творческих целей. Сцена клуба Center не пустовала ни минуты, выступления и защиты были на таком достойном уровне, что я не завидую жюри — они стояли перед непростым выбором», — прокомментировала руководитель New/Open Наталия Шмелькова.







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