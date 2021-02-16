«Золотая маска» представляет «Детский Weekend»

Из метарассказов о новых людях
Как провести в своем сознании перезагрёзку унылой позднепутинской России, объясняет Алексей Конаков, опираясь на новый, совершенно анонимный труд «Конституция Метарóссии»16 февраля 2021826
14 февраля фестиваль «Золотая маска» открыл продажу билетов на спектакли внеконкурсной программы «Детский Weekend».
Как сообщает сайт «Золотой маски», в программу отобраны 11 спектаклей из Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Челябинска, Красноярска, Хабаровска и Канска.
Среди них «Хроники Нарнии» Красноярского театра юного зрителя, «Летучий корабль» Пермского академического Театра-Театра, «Фотография, на которой меня нет» Канского драматического театра и «Подвиги Геракла» Челябинского молодежного театра.
«В фокусе внимания экспертов уикенда — спектакли преимущественно молодых режиссеров, причем как специализирующихся на постановках для детей, так и впервые вступивших на эту территорию, — отмечают кураторы программы, театральные критики Анна Казарина и Надежда Стоева. — Есть и две работы начинающих постановщиков из Санкт-Петербурга: студентов-выпускников курса Руслана Кудашова ("Меня удочерила горилла" и "Маленький концерт для фортепиано с медведем"). Особая радость программы, в которую, как правило, попадают спектакли государственных театров — работа независимого театра "Желтый квадрат" ("А рыбы спят?")».
Билеты на спектакли «Детского Weekend’а» можно купить только онлайн на сайте goldenmask.ru, а также на сайтах afisha.ru и kassa.rambler.ru и в мобильных приложениях «Афиша» и «Рамблер/касса».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:51Музей МХАТ и галерея Roza Azora готовят выставку к столетию ВХУТЕМАСа
15:42Премьера спектакля Валерия Фокина пройдет на Новой сцене Александринки
13:26В Пермской опере создан новый хор
12:38Мариинский театр представит в Москве три оперы
12:06Вера Полозкова выступит в благотворительном лектории «Ноги в тепле»
10:58Фестиваль New/Open подвел итоги
15 февраля 2021
18:35«Золотая маска» представляет «Детский Weekend»
17:29На «Фабрике» пройдет выставка Антона Гудкова
15:40«Персона» Бергмана выйдет в прокат в РоссииВсе новости
Как провести в своем сознании перезагрёзку унылой позднепутинской России, объясняет Алексей Конаков, опираясь на новый, совершенно анонимный труд «Конституция Метарóссии»16 февраля 2021826
Мария Галина о книге Ростислава Амелина «Мегалополис Олос»16 февраля 2021781
Куратор музея «Гараж» Ярослав Воловод беседует с Томасом Сарасено — автором аэросолярной утопии15 февраля 20211421
«Малькольм и Мари» Сэма Левинсона — блэксплуатация или эмансипация?15 февраля 20211681
Прорывная «Свадьба Фигаро» в Нижегородской опере15 февраля 20211701
Как 2020 год изменил белорусский театр15 февраля 20211767
Кирилл Безродных и Инна Пиварс, создатели психоделик-рок-группы «Инна Пиварс и Гистрионы», — о своем новом альбоме, образцовой советской психоделии и ренессансе русской музыки15 февраля 20212414
«Space X» «театра post» на юбилее ЦИМа12 февраля 20213581
Андрей Тесля о книге Анджелы Бринтлингер «В поисках “полезного прошлого”»12 февраля 20213608
Воспоминания о путешествиях по миру и ностальгия по 90-м в электронном проекте продюсера из Санкт-Петербурга12 февраля 20212999
Нежный док об уничтоженной суданской кинематографии доступен для просмотра прямо сейчас12 февраля 20213171
Шесть лучших фильмов из программы фестиваля11 февраля 20214250