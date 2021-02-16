«Золотая маска» представляет «Детский Weekend»

Сцена из спектакля «Хроники Нарнии» © Красноярский театр юного зрителя

14 февраля фестиваль «Золотая маска» открыл продажу билетов на спектакли внеконкурсной программы «Детский Weekend».

Как сообщает сайт «Золотой маски», в программу отобраны 11 спектаклей из Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Челябинска, Красноярска, Хабаровска и Канска.

Среди них «Хроники Нарнии» Красноярского театра юного зрителя, «Летучий корабль» Пермского академического Театра-Театра, «Фотография, на которой меня нет» Канского драматического театра и «Подвиги Геракла» Челябинского молодежного театра.

«В фокусе внимания экспертов уикенда — спектакли преимущественно молодых режиссеров, причем как специализирующихся на постановках для детей, так и впервые вступивших на эту территорию, — отмечают кураторы программы, театральные критики Анна Казарина и Надежда Стоева. — Есть и две работы начинающих постановщиков из Санкт-Петербурга: студентов-выпускников курса Руслана Кудашова ("Меня удочерила горилла" и "Маленький концерт для фортепиано с медведем"). Особая радость программы, в которую, как правило, попадают спектакли государственных театров — работа независимого театра "Желтый квадрат" ("А рыбы спят?")».

Билеты на спектакли «Детского Weekend’а» можно купить только онлайн на сайте goldenmask.ru, а также на сайтах afisha.ru и kassa.rambler.ru и в мобильных приложениях «Афиша» и «Рамблер/касса».







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