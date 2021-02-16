На «Фабрике» пройдет выставка Антона Гудкова

© ЦТИ «Фабрика»

17 февраля в Центре творческих индустрий «Фабрика» в Москве откроется персональная выставка омского художника Антона Гудкова «Архив».

Открытие состоится в Цехе отделки. Начало в 19:00, вход свободный по регистрации.

На выставке будет представлена серия графических работ и объектов, созданных за последний год.

«Для меня графика – это "карманная" вещь и очень приватное занятие. Ей проще заниматься, чем живописью. Для нее достаточно ограниченного инструментария. Готовя выставку на "Фабрике", я не хотел использовать предоставленное мне пространство целиком и стремился развесить работы более камерно и уютно», — рассказал Антон Гудков в интервью критику Валерию Леденеву.

«У моих работ нет определенной тематики, но они совершенно точно группируются в серии, — отметил художник. — Мне это нравится, и мне сложно представить мои работы вне этих серий, даже мысленно сложив их в каком-либо ином порядке. Наверное, выставка на "Фабрике" и станет попыткой взглянуть на них в ином ракурсе (не на стене в квартире) и последовательности».







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