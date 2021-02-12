В HSE Art Gallery проходит выставка «Соник-фикшн: проектируя звучащие миры»

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До 27 февраля в HSE Art Gallery открыта выставка «Соник-фикшн: проектируя звучащие миры», на которой представлены проекты, созданные современными звуковыми художниками и студентами профиля «Саунд-арт и саунд-дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ.
Как сообщает сайт Школы дизайна НИУ ВШЭ, среди участников выставки Lisokot, Павел Миляков, Влад Добровольский и Perila). Кураторы — Андриеш Гандрабур, Ольга Зубова и Стас Шарифуллин.
Каждый автор, отмечают организаторы выставки, представляет свою работу с помощью многоканальной аудиосистемы, производящей «эффект погружения». Элементы композиций распределяются по участкам звуковой системы, установленной в пространстве галереи. Слушатель сам формирует маршрут и сценарий прослушивания работ художников, перемещаясь от одного источника звука к другому, буквально оказываясь при этом внутри произведения.
В зависимости от выбранного сеанса слушатели могут познакомиться с разными мирами: апокалиптическим — разрушаемым наводнениями и эпидемиями, или утопическим — где гармонично сосуществуют друг с другом животные, природа и искусственный интеллект. Часть работ затрагивает более личные темы — ритуальность привычных действий и даже тиндер-дейтинг.
Специально для выставки «Соник-фикшн: проектируя звучащие миры» художник Дмитрий Кавка создал несколько видеоработ на основе композиций саунд-артистов, вошедших в онлайн-часть проекта.
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