В HSE Art Gallery проходит выставка «Соник-фикшн: проектируя звучащие миры»

Дмитрий Кавка. Фрагмент видео на основе саунд-арта Ивана Ерофеева. 2021 © Школа дизайна НИУ ВШЭ

До 27 февраля в HSE Art Gallery открыта выставка «Соник-фикшн: проектируя звучащие миры», на которой представлены проекты, созданные современными звуковыми художниками и студентами профиля «Саунд-арт и саунд-дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Как сообщает сайт Школы дизайна НИУ ВШЭ, среди участников выставки Lisokot, Павел Миляков, Влад Добровольский и Perila). Кураторы — Андриеш Гандрабур, Ольга Зубова и Стас Шарифуллин.

Каждый автор, отмечают организаторы выставки, представляет свою работу с помощью многоканальной аудиосистемы, производящей «эффект погружения». Элементы композиций распределяются по участкам звуковой системы, установленной в пространстве галереи. Слушатель сам формирует маршрут и сценарий прослушивания работ художников, перемещаясь от одного источника звука к другому, буквально оказываясь при этом внутри произведения.

В зависимости от выбранного сеанса слушатели могут познакомиться с разными мирами: апокалиптическим — разрушаемым наводнениями и эпидемиями, или утопическим — где гармонично сосуществуют друг с другом животные, природа и искусственный интеллект. Часть работ затрагивает более личные темы — ритуальность привычных действий и даже тиндер-дейтинг.

Специально для выставки «Соник-фикшн: проектируя звучащие миры» художник Дмитрий Кавка создал несколько видеоработ на основе композиций саунд-артистов, вошедших в онлайн-часть проекта.







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