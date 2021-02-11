Открыт прием заявок на участие в программе «Школа культурной журналистики – 2021»

Роттердам-2021: очень странное кино
Шесть лучших фильмов из программы фестиваля11 февраля 2021788
Благотворительный фонд Михаила Прохорова и Петербургский благотворительный фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ» объявили о старте учебной программы «Школа культурной журналистики — 2021».
Заявки на участие в программе «Школа культурной журналистики» принимаются до 10 марта по адресу journalismatproarte@gmail.com. Программа предназначена для тех, кто решил связать свою жизнь и профессиональную деятельность с медиа и с искусством: организаторы приглашают принять участие в учебных курсах начинающих журналистов в возрасте от 20 до 30 лет, пишущих в прессе, сотрудничающих с медиа-проектами, готовящих репортажи для телевидения и радио о современных культурных реалиях и событиях, об искусстве во всем его многообразии.
Программа 2021 года предназначена для соискателей, проживающих в регионах Сибирь, Урал и Дальний Восток.
Преподаватели и кураторы программы — известные журналисты, культурологи и искусствоведы из Москвы и Петербурга, сотрудничающие с ведущими СМИ, в том числе театральный критик и программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер, писатель Лев Рубинштейн, кинокритики Василий Корецкий и Андрей Карташов, литературный критик Галина Юзефович, сценарист и режиссер Любовь Мульменко, композитор Борис Филановский.
Цель программы — содействие развитию российской культурной журналистики, повышению профессионального уровня журналистов, расширению контактов в профессиональной среде.
Специализации программы:
Программа построена как сочетание очной и заочной работы, теоретических и практических занятий: лекции и семинары, мастер-классы, индивидуальные консультации, ознакомительные встречи, работа с кураторами в онлайн-режиме, самостоятельные занятия.
«Школа культурной журналистики» существует с 2002 года. За это время прошли обучение и получили сертификаты 309 слушателей программы из 41 города России.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
1:23Умер Чик Кориа
Вчера
17:50Открыт прием заявок на участие в программе «Школа культурной журналистики – 2021»
17:13Объявлена конкурсная программа Берлинале
15:11«Иллюзион» покажет экранизации «Ромео и Джульетты» разных лет
14:28«Москино» открывает киноклуб
12:22На Масленицу в Никола-Ленивце сожгут замок корона-людоеда
11:25Фестиваль якутского кино начинается в «Пионере»
10 февраля 2021
18:00Лауреаты премии «Просветитель» станут известны 25 февраля
16:57Объявлен победитель конкурса Present ContinuousВсе новости
Шесть лучших фильмов из программы фестиваля11 февраля 2021788
Разговор об имперской паранойе, о парадоксах борьбы локализмов с глобализмом и о дисперсии и медиальности как угрозе старым политическим институтам11 февраля 20211061
Наталия Арлаускайте о том, как современное литовское искусство воспринимает историю 1940-х11 февраля 2021714
Иван Биченко о путешествиях музейных экспозиций между задачами флэш-графики и образом торгового центра10 февраля 20211423
Сергей Иванов — памяти великого византиниста10 февраля 20211933
Московская группа, в которой заняты три звукорежиссера, играет арт-рок на английском и не стремится к коммерческому успеху10 февраля 20211591
Новый литературный альманах-огонь: Захаркив, Курбаков, Фёгелин, Клюшников, Шестакова, Фещенко, Карева, Филатова и Былина о равноправии науки и искусства9 февраля 20211990
Еще один новый — теперь вампирский — фильм из программы Роттердама. И интервью с его автором9 февраля 20212103
Александр Чанцев поговорил с известным петербургским философом о любви к родине, о депрессии как общественном феномене и о том, почему нам нужно равняться на вомбатов9 февраля 20214754
«Другой юг» Шамшада Абдуллаева получил премию «Волга/НОС»9 февраля 20211950
Андрей Карташов о том, как Навальный пользуется средствами кино, чтобы создать свой собственный нарратив о России и о самом себе8 февраля 20213969
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 28 февраля 20212289