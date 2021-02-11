Открыт прием заявок на участие в программе «Школа культурной журналистики – 2021»

© Фонд Михаила Прохорова

Благотворительный фонд Михаила Прохорова и Петербургский благотворительный фонд культуры и искусства «ПРО АРТЕ» объявили о старте учебной программы «Школа культурной журналистики — 2021».

Заявки на участие в программе «Школа культурной журналистики» принимаются до 10 марта по адресу journalismatproarte@gmail.com. Программа предназначена для тех, кто решил связать свою жизнь и профессиональную деятельность с медиа и с искусством: организаторы приглашают принять участие в учебных курсах начинающих журналистов в возрасте от 20 до 30 лет, пишущих в прессе, сотрудничающих с медиа-проектами, готовящих репортажи для телевидения и радио о современных культурных реалиях и событиях, об искусстве во всем его многообразии.

Программа 2021 года предназначена для соискателей, проживающих в регионах Сибирь, Урал и Дальний Восток.

Преподаватели и кураторы программы — известные журналисты, культурологи и искусствоведы из Москвы и Петербурга, сотрудничающие с ведущими СМИ, в том числе театральный критик и программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер, писатель Лев Рубинштейн, кинокритики Василий Корецкий и Андрей Карташов, литературный критик Галина Юзефович, сценарист и режиссер Любовь Мульменко, композитор Борис Филановский.

Цель программы — содействие развитию российской культурной журналистики, повышению профессионального уровня журналистов, расширению контактов в профессиональной среде.

Специализации программы:

арт-критика (изобразительное искусство)

литературная критика

кинокритика

театральная критика

музыкальная критика

балет и современный танец

архитектура



Программа построена как сочетание очной и заочной работы, теоретических и практических занятий: лекции и семинары, мастер-классы, индивидуальные консультации, ознакомительные встречи, работа с кураторами в онлайн-режиме, самостоятельные занятия.

основные направления и тенденции развития культуры XXI века (музыка, визуальные искусства, театр, балет и современный танец, кино, литература, архитектура)

технологии в журналистике (радио и печатные издания)

мастерство журналиста

информация, СМИ, интернет

самостоятельная работа (рецензии, медиа-проекты)

практические занятия (просмотры, культпоходы)





«Школа культурной журналистики» существует с 2002 года. За это время прошли обучение и получили сертификаты 309 слушателей программы из 41 города России.







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