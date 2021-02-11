«Иллюзион» покажет экранизации «Ромео и Джульетты» разных лет

© «Иллюзион»

С 12 по 21 февраля в московском кинотеатре «Иллюзион» будут представлены четыре экранизации шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта», снятые на протяжении 60 лет – с 1936 по 1996 год.

Расписание показов опубликовано на сайте «Иллюзиона».

В программе первый звуковой фильма «Ромео и Джульетта», которую снял в 1936 году Джон Кьюкор, балет Лео Арнштама 1954 года с Галиной Улановой в главной роли, получивший приз как «Лучший лирический фильм» на Каннском кинофестивале, первый цветной фильм, снятый в том же году Ренато Кастеллани на родине героев пьесы и отмеченный «Золотым львом» в Венеции, а также фильм База Лурмана «Ромео + Джульетта» (1996) с музыкой Radiohead и Леонардо Ди Каприо с Клэр Дэйнс в главных ролях.

Каждую из картин представят приглашенные эксперты, которые расскажут об истории создания фильмов, костюмов и других нюансах киноадаптации пьесы.

Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Все фильмы, кроме «Ромео и Джульетты» (1954) Ренато Кастеллани, будут показы с 35-миллиметровой пленки из коллекции Госфильмофонда России.







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