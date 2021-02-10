Выставка об Олеге Шенцисе пройдет в Еврейском музее

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С з марта по 30 апреля Еврейский музей и центр толерантности и Фонд «МосАрт» представят выставку-инсталляцию «Щейнцис. Эссе в четырех картинах». Инсталляция, созданная группой художников разных направлений, посвящена памяти режиссера-сценографа, педагога Школы-студии МХАТ Олега Шейнциса (1949-2006).
Как сообщает сайт Еврейского музея, композиция выставки состоит из четырех частей, объединенных общим художественным замыслом.
Выставка принципиально не связана с какой-либо памятной датой из личной или творческой жизни Шейнциса, это личные впечатления авторов, выраженные в сценографической форме. Именно поэтому, например, часть макетов Олега Шейнциса, которые предоставил Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, использована не для экспозиции, а для инсталляции, отмечают создатели выставки.
В экспозицию войдет видеоинсталляция, в которой об Олеге Шейнцисе вспоминают Игорь Ясулович, Михаил Швыдкой, Дмитрий Крымов, Игорь Золотовицкий, Павел Каплевич, Сергей Чонишвили, Дмитрий Родионов, Владимир Урин, Станислав Бенедиктов и другие коллеги и соратники художника. Специально для этого проекта звукорежиссер Иван Ширшов создал оригинальный авторский саундтрек.
Вход на выставку свободный.
Олег Шейнцис известен широкой аудитории в основном по совместной работе с Марком Захаровым в театре «Ленком». Он создал художественное оформление 23 спектаклей этого театра, таких как «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Оптимистическая трагедия», «Три девушки в голубом», «Чайка». Среди других работ художника фирменный стиль и символ национальной театральной премии «Золотая маска» и логотип Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова.
«Олег Шейнцис никогда не был простым исполнителем, а именно полноправным соавтором. Он был настоящим реформатором сценического пространства, его идеи были неожиданными, его художественная эстетика, по сути, революционной, — рассказывает председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. — Он был еще и великим педагогом. Когда думаешь, как он много успел сделать, то еще очевидней становится, как много ему еще предстояло сделать... Он ушел из жизни очень рано, ему было всего 57 лет. Я восхищался каждым его спектаклем, считал его одним из лучших сценографов страны, но признаться в этом не успел. Так бывает, что главные слова сказать не спешим, откладываем, а потом становится поздно».
Выставка проводится при поддержке Московского театра «Ленком Марка Захарова», СТД РФ, Театрального музея имени А.А. Бахрушина, Школы-студии МХАТ, Театра имени Евг. Вахтангова, Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», Фонда «МосАрт», а также супруги Олега Ароновича Шейнциса — Людмилы Григорьевны Кузьменко
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