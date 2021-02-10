Российский национальный оркестр проведет конкурс юных музыкантов

© Российский национальный оркестр

Сегодня, 10 февраля, начинается прием заявок на участие в Большом всероссийском отборе РНО – исполнительском конкурсе для музыкантов в возрасте от 10 до 18 лет, который организует Российский национальный оркестр.

Заявки принимаются на странице конкурса до 1 марта.

Конкурс пройдет с 10 февраля по 20 июня по трем специальностям:

фортепиано;

струнные инструменты (скрипка, виолончель);

духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, ксилофон).



Как сообщают организаторы, творческие состязания будут проводиться в дистанционном формате: присланные видеозаписи, соответствующие условиям конкурса, оценит жюри, в состав которого войдут солисты, концертмейстеры и артисты РНО.

Видеозаписи будут оцениваться каждым членом жюри по десятибалльной шкале. По итогам первого тура участниками финала станут исполнители, набравшие наибольшее количество баллов, но не более 30 человек суммарно по всем специальностям.

C 2 по 8 мая все финалисты будут приглашены в Москву на очные мастер-классы (три индивидуальных часовых занятия) с артистами РНО. Проезд и проживание для участника мастер-класса и его педагога будут оплачены организаторами конкурса.

Победитель Большого всероссийского отбора РНО определится по итогам второго, финального тура. Он получит главный приз — участие в качестве солиста в гастрольном туре РНО по городам России в октябре 2021 года под управлением Михаила Плетнева.

Конкурс проводится при поддержке Благотворительного фонда Принца Майкла Кентского







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