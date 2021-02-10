Российский национальный оркестр проведет конкурс юных музыкантов

Мультимедийные границы музея
Иван Биченко о путешествиях музейных экспозиций между задачами флэш-графики и образом торгового центра10 февраля 2021394
Сегодня, 10 февраля, начинается прием заявок на участие в Большом всероссийском отборе РНО – исполнительском конкурсе для музыкантов в возрасте от 10 до 18 лет, который организует Российский национальный оркестр.
Заявки принимаются на странице конкурса до 1 марта.
Конкурс пройдет с 10 февраля по 20 июня по трем специальностям:
Как сообщают организаторы, творческие состязания будут проводиться в дистанционном формате: присланные видеозаписи, соответствующие условиям конкурса, оценит жюри, в состав которого войдут солисты, концертмейстеры и артисты РНО.
Видеозаписи будут оцениваться каждым членом жюри по десятибалльной шкале. По итогам первого тура участниками финала станут исполнители, набравшие наибольшее количество баллов, но не более 30 человек суммарно по всем специальностям.
C 2 по 8 мая все финалисты будут приглашены в Москву на очные мастер-классы (три индивидуальных часовых занятия) с артистами РНО. Проезд и проживание для участника мастер-класса и его педагога будут оплачены организаторами конкурса.
Победитель Большого всероссийского отбора РНО определится по итогам второго, финального тура. Он получит главный приз — участие в качестве солиста в гастрольном туре РНО по городам России в октябре 2021 года под управлением Михаила Плетнева.
Конкурс проводится при поддержке Благотворительного фонда Принца Майкла Кентского
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:00Лауреаты премии «Просветитель» станут известны 25 февраля
16:57Объявлен победитель конкурса Present Continuous
16:25Выставка об Олеге Шенцисе пройдет в Еврейском музее
15:04Российские фильмы покажут на Берлинале
14:16Российский национальный оркестр проведет конкурс юных музыкантов
12:59«Ленфильм» представит ретроспективу Ренаты Литвиновой
11:20Фильмы российских режиссеров вошли в шорт-лист «Оскара»
9 февраля 2021
16:55Международное обращение левых: Немедленно освободить политзаключенных в России
16:46Выставка Билла Виолы откроется в ГМИИВсе новости
Иван Биченко о путешествиях музейных экспозиций между задачами флэш-графики и образом торгового центра10 февраля 2021394
Сергей Иванов — памяти великого византиниста10 февраля 2021620
Московская группа, в которой заняты три звукорежиссера, играет арт-рок на английском и не стремится к коммерческому успеху10 февраля 2021666
Новый литературный альманах-огонь: Захаркив, Курбаков, Фёгелин, Клюшников, Шестакова, Фещенко, Карева, Филатова и Былина о равноправии науки и искусства9 февраля 20211232
Еще один новый — теперь вампирский — фильм из программы Роттердама. И интервью с его автором9 февраля 20211321
Александр Чанцев поговорил с известным петербургским философом о любви к родине, о депрессии как общественном феномене и о том, почему нам нужно равняться на вомбатов9 февраля 20213344
«Другой юг» Шамшада Абдуллаева получил премию «Волга/НОС»9 февраля 20211283
Андрей Карташов о том, как Навальный пользуется средствами кино, чтобы создать свой собственный нарратив о России и о самом себе8 февраля 20213288
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 28 февраля 20211742
Марина Давыдова о развенчании культа личности в театре и искусстве8 февраля 20212780
«Любовь к трем апельсинам» в Пермской опере8 февраля 20211769
Андрей Клюкин, создатель опенэйра «Дикая мята», — о том, как фестиваль выстоял в пандемию, о поддержке шоу-индустрии государством и планах на ближайшее будущее8 февраля 20212057