«Ленфильм» представит ретроспективу Ренаты Литвиновой

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13 февраля на киностудии «Ленфильм» пройдет ретроспектива режиссерских работ Ренаты Литвиновой, приуроченная к выходу в прокат ее фильма «Северный ветер».
Расписание показов приводится на сайте «Ленфильма». «Перед каждым сеансом зрителей ждет подарок от Ренаты Литвиновой», — сообщают организаторы ретроспективы.
Программа:
«Богиня. Как я полюбила» (Россия, 2003)
В ролях: Рената Литвинова, Максим Суханов, Виктор Сухоруков, Светлана Светличная, Константин Хабенский, Ксения Качалина, Дмитрий Ульянов, Константин Мурзенко
Синопсис: Главная героиня Фаина работает в милиции и расследует загадочное преступление. Для того, чтобы найти и наказать злодеев, ей нужно совершить подвиг. Пройти путь воина, чтобы полюбить.
«Последняя сказка Риты» (Россия, 2012)
В ролях: Рената Литвинова, Татьяна Друбич, Ольга Кузина, Николай Хомерики, Алиса Хазанова
Синопсис: Три женщины, три состояния души, три вечные темы: любовь, смерть и поиски счастья. И один ангел смерти, сопровождающий в иной мир души тех, кто способен любить. История, разворачивающаяся на грани реальности и запределья.
«Северный ветер» (Россия, 2020)
В ролях: Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Максим Суханов, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская
Синопсис: Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви... Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос...
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