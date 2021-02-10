 
12:59 10 февраля 2021Новости
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«Ленфильм» представит ретроспективу Ренаты Литвиновой

News_detailed_pictureКадр из фильма «Богиня. Как я полюбила»© «Ленфильм»

13 февраля на киностудии «Ленфильм» пройдет ретроспектива режиссерских работ Ренаты Литвиновой, приуроченная к выходу в прокат ее фильма «Северный ветер».

Расписание показов приводится на сайте «Ленфильма». «Перед каждым сеансом зрителей ждет подарок от Ренаты Литвиновой», — сообщают организаторы ретроспективы.

Программа:

  • «Богиня. Как я полюбила» (Россия, 2003)
    В ролях: Рената Литвинова, Максим Суханов, Виктор Сухоруков, Светлана Светличная, Константин Хабенский, Ксения Качалина, Дмитрий Ульянов, Константин Мурзенко
    Синопсис: Главная героиня Фаина работает в милиции и расследует загадочное преступление. Для того, чтобы найти и наказать злодеев, ей нужно совершить подвиг. Пройти путь воина, чтобы полюбить.

  • «Последняя сказка Риты» (Россия, 2012)
    В ролях: Рената Литвинова, Татьяна Друбич, Ольга Кузина, Николай Хомерики, Алиса Хазанова
    Синопсис: Три женщины, три состояния души, три вечные темы: любовь, смерть и поиски счастья. И один ангел смерти, сопровождающий в иной мир души тех, кто способен любить. История, разворачивающаяся на грани реальности и запределья.

  • «Северный ветер» (Россия, 2020)
    В ролях: Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Максим Суханов, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская
    Синопсис: Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви... Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос...



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