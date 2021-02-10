«Ленфильм» представит ретроспективу Ренаты Литвиновой

Кадр из фильма «Богиня. Как я полюбила» © «Ленфильм»

13 февраля на киностудии «Ленфильм» пройдет ретроспектива режиссерских работ Ренаты Литвиновой, приуроченная к выходу в прокат ее фильма «Северный ветер».

Расписание показов приводится на сайте «Ленфильма». «Перед каждым сеансом зрителей ждет подарок от Ренаты Литвиновой», — сообщают организаторы ретроспективы.

Программа:

«Богиня. Как я полюбила» (Россия, 2003)

В ролях: Рената Литвинова, Максим Суханов, Виктор Сухоруков, Светлана Светличная, Константин Хабенский, Ксения Качалина, Дмитрий Ульянов, Константин Мурзенко

Синопсис: Главная героиня Фаина работает в милиции и расследует загадочное преступление. Для того, чтобы найти и наказать злодеев, ей нужно совершить подвиг. Пройти путь воина, чтобы полюбить.

«Последняя сказка Риты» (Россия, 2012)

В ролях: Рената Литвинова, Татьяна Друбич, Ольга Кузина, Николай Хомерики, Алиса Хазанова

Синопсис: Три женщины, три состояния души, три вечные темы: любовь, смерть и поиски счастья. И один ангел смерти, сопровождающий в иной мир души тех, кто способен любить. История, разворачивающаяся на грани реальности и запределья.