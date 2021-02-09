Международное обращение левых: Немедленно освободить политзаключенных в России

Большая группа левых интеллектуалов, активистов и политиков со всего мира распространила обращение с требованием немедленно освободить всех политических заключенных в России.

Русский перевод обращения опубликован на сайте «Заново».

Среди подписавших документ лингвист, философ и публицист Ноам Хомский, экономисты Майкл Робертс и Роберт Бреннер, писатель Тарик Али, один из ведущих современных исследователей фашизма Энцо Траверсо, депутаты разных уровней из Испании, Бразилии, Ирландии и других стран.

Они отмечают, что за последние недели участники мирных протестов, поводом для которых стал арест оппозиционного лидера Алексея Навального, столкнулись с беспрецедентным полицейским насилием, в России воцарилась атмосфера страха.

Обращение завершается словами: «Несмотря на наше несогласие с про-капиталистической ориентацией Навального, которая в этом смысле не представляет подлинной социальной и демократической альтернативы режиму Путина, мы требуем его немедленного освобождения, как и других политических заключенных, и выражаем солидарность со всеми в России, кто борется за социальную и экологическую справедливость и базовые демократические права».







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