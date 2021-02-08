Начинается онлайн-премьера фильма «Разговоры о деревьях»

© Beat Films

С 8 по 22 февраля Cultural Creative Agency, Doha Film Institute и Beat Films представляют на платформе Qatar Film Days онлайн-показы фильма суданского документалиста Сухаиба Гасмелбари «Разговоры о деревьях».

Как сообщают организаторы премьеры на Qatar Film Fays, герои картины — четыре пожилых режиссера, в молодости представлявших Судан на престижных фестивалях, но давно потерявших профессию: после военного переворота 1989 года киноиндустрия в стране умерла из-за экономического коллапса и религиозных запретов.

Они вспоминают времена, когда снимали фильмы (зритель увидит их фрагменты), и пытаются вернуть кино в жизнь людей, восстанавливая заброшенный кинотеатр. В их прошлом — годы в заграничных киношколах (один из них учился в московском ВГИКе, поэтому в фильме неожиданно звучит русский язык) и награды на фестивалях, допросы и вынужденная эмиграция, их настоящее — борьба с бюрократией и цензурой, запрещающей показывать картины Чаплина и Тарантино.

«Разговоры о деревьях» (Talking About Trees, Франция-Судан-Чад-Германия-Катар-ОАЭ, 2019)

Режиссер: Сухаиб Гасмелбари

Автор сценария: Сухаиб Гасмелбари

В главных ролях: Манар Аль Хило, Сулейман Ибрахим, Альтайеб Махди, Ибрахим Шаддад

Награды: Приз за лучший документальный фильм и приз зрительских симпатий Берлинале-2019



Помимо показов фильма «Разговоры о деревьях» на платформе Qatar Film Days пройдет онлайн-дискуссия с участием сооснователя Beat Film Festival Кирилла Сорокина и кинокритика, заместителя главного редактора журнала «Искусство кино» Зары Абдуллаевой. Они будут говорить о настоящей любви к кино, энтузиастах в индустрии и том, как кинотеатры влияют на общество сегодня.







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