Фестиваль корейского кино пройдет в 16 городах России

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С 10 по 14 февраля в кинотеатрах сети «Киномакс» в Астрахани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Тюмени, Уфе, Челябинске и Ярославле будут проходить показы Фестиваля корейского кино (Korean Film Festival, KFF).
Как сообщает K-movie Club, фестиваль имеет рейтинг 18+.
В программе KFF пять фильмов из Южной Кореи. Откроет фестиваль в московском кинотеатре «Киномакс-Мозаика» драма Чан Хуна «Таксист» (Taeksi unjeonsa, 2017). Главную роль в фильме исполняет Сон Кан-хо, знакомый российской публике по хиту Пон Джун-хо «Паразиты» (Gisaengchung).
Также на фестивале будут показаны «Инсайдеры» (Naebujadeul, 2015, реж. У Мин-хо), «Трудный день» (Kkeutkkaji ganda, 2014, реж. Ким Сон-хун), «Воспоминания убийцы» (Sarinjaui gieokbeop, 2017, реж. Вон Щин-ён) и «Несмонтированный фильм» (Yeonghwaneun yeonghwada, 2008, реж. Чан Хун).
Подробнее о фильмах KFF можно узнать на сайте сети «Киномакс».
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