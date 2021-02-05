Ретроспектива Кристиана Петцольда пройдет в Москве

© «Москино»

С 11 по 14 февраля в кинотеатре «Москино Звезда» пройдет ретроспектива одного из основоположников «берлинской школы» Кристиана Петцольда.

Как сообщает сайт «Москино», в программу ретроспективы включены поздние фильмы Кристиана Петцольда — от ретродрам «Барбара» (Barbara, Германия, 2012) и «Феникс» (Phoenix, Германия-Польша, 2014) с любимой актрисой режиссера Ниной Хосс до трогательного городского фэнтези про любовь «Ундина» (Undine, Германия-Франция, 2020).

Расписание:



Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.