Политех проведет научную эстафету

Что слушать в феврале
«Порез на собаке», «Инна Пиварс и Гистрионы», сборник «Ниши», Дора и другие примечательные отечественные релизы5 февраля 2021518
8 февраля, в День российской науки молодые ученые и просветители примут участие в эстафете, организованной Политехническим музеем.
Начало в 17:00. В прямом эфире в группе Политеха «ВКонтакте» участники эстафеты расскажут об ученых, которые вдохновили их на выбор профессии. Посмотреть видеотрансляцию и задать вопросы можно будет здесь.
Об основоположнике российской биоорганической химии и биотехнологии Юрии Овчинникове (1934–1988)
расскажет Мария Осетрова — биоинформатик, стажер-исследователь лаборатории Филиппа Хайтовича в Центре нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, научный журналист, корреспондент проекта «Люди науки» Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН).
О зоологе Владимире Малахове (р. 1951)
расскажет Елена Сударикова — антрополог, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея.
О физике Якове Зельдовиче (1914–1987)
расскажет Алексей Федоров — руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии», член научного совета Российского квантового центра, профессор МФТИ, PhD, участник рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории «Наука и технологии».
О физикохимике Исааке Китайгородском (1888–1965)
расскажет Георгий Шахгильдян — кандидат химических наук, ассистент кафедры химической технологии стекла и ситаллов и руководитель отдела научной коммуникации РХТУ имени Д.И. Менделеева.
О ботанике Николае Вавилове (1887–1943)
расскажет Полина Шило — врач-онколог, программный директор Высшей школы онкологии, участница рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории «Наука и технологии».
Модератором научной эстафеты выступит физик, специалист по сопровождению посетителей Политехнического музея Кирилл Фукс.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
16:52В Центре Вознесенского покажут спектакль по дневнику Дерека Джармена
15:07Ретроспектива Кристиана Петцольда пройдет в Москве
14:12«Эшколот» представит новый учебник иврита
13:48Минкульт выделит 50 млн негосударственным театрам
13:23Музей AZ готовит выставку «Лики, лица, морды»
11:54Марию Колесникову наградят в Штутгарте
Вчера
18:36Политех проведет научную эстафету
17:23Краснодарская «Типография» объявила программу на февраль
13:39В Москве покажут итальянские хиты Венецианского кинофестиваляВсе новости
«Порез на собаке», «Инна Пиварс и Гистрионы», сборник «Ниши», Дора и другие примечательные отечественные релизы5 февраля 2021518
Премия «НОС» разбиралась, как в России повзрослеть и не скурвиться4 февраля 20211132
Вы тоже можете оставить под ним свою подпись4 февраля 20212219
Деа Кулумбегашвили о своем скандальном «Начале»4 февраля 20211461
«Escape», «Гамбургский проект», газета «Вернисаж» и другие3 февраля 20211328
Как уход Кирилла Серебренникова может изменить российский театральный ландшафт?3 февраля 20213192
Метафизический концерт-спектакль и полифонический попкор от любимцев Ивана Дорна3 февраля 20211466
Анна Русс о поэте и артисте Викторе Ковале (1947–2021) — человеке, который ненароком изобрел рэп и записал альбом с Вячеславом Бутусовым и Георгием Каспаряном2 февраля 20212352
Отвечают Андрей Архангельский, Илья Будрайтскис, Константин Гаазе, Александр Морозов, Кирилл Рогов, Оксана Тимофеева и Максим Трудолюбов2 февраля 20214284
Филипп Григорьян — о своем новом спектакле и о том, что́ современно2 февраля 20212110
И другие неожиданности на московском фестивале Юрия Башмета1 февраля 20212495
Паша Жданов, лидер группы «Ада», — о новом сольном альбоме «Соледад мортале», на который повлияла поэзия Лорки и Кушнера, и о любви к «Любэ»1 февраля 20212844