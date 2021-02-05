Политех проведет научную эстафету

Участница эстафеты Мария Осетрова – биоинформатик, стажер-исследователь лаборатории Филиппа Хайтовича в Центре нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха © Предоставлено пресс-службой Политехнического музея

8 февраля, в День российской науки молодые ученые и просветители примут участие в эстафете, организованной Политехническим музеем.

Начало в 17:00. В прямом эфире в группе Политеха «ВКонтакте» участники эстафеты расскажут об ученых, которые вдохновили их на выбор профессии. Посмотреть видеотрансляцию и задать вопросы можно будет здесь.

Об основоположнике российской биоорганической химии и биотехнологии Юрии Овчинникове (1934–1988)

расскажет Мария Осетрова — биоинформатик, стажер-исследователь лаборатории Филиппа Хайтовича в Центре нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, научный журналист, корреспондент проекта «Люди науки» Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН).

О зоологе Владимире Малахове (р. 1951)

расскажет Елена Сударикова — антрополог, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея.

О физике Якове Зельдовиче (1914–1987)

расскажет Алексей Федоров — руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии», член научного совета Российского квантового центра, профессор МФТИ, PhD, участник рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории «Наука и технологии».

О физикохимике Исааке Китайгородском (1888–1965)

расскажет Георгий Шахгильдян — кандидат химических наук, ассистент кафедры химической технологии стекла и ситаллов и руководитель отдела научной коммуникации РХТУ имени Д.И. Менделеева.

О ботанике Николае Вавилове (1887–1943)

расскажет Полина Шило — врач-онколог, программный директор Высшей школы онкологии, участница рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории «Наука и технологии».



Модератором научной эстафеты выступит физик, специалист по сопровождению посетителей Политехнического музея Кирилл Фукс.







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