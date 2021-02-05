Краснодарская «Типография» объявила программу на февраль

Что слушать в феврале
«Порез на собаке», «Инна Пиварс и Гистрионы», сборник «Ниши», Дора и другие примечательные отечественные релизы5 февраля 2021518
Новая групповая выставка, экскурсии и кинопоказы вошли в февральскую программу Центра современного искусства «Типография» (Краснодар).
С 6 февраля по 2 апреля в ЦСИ «Типография» будет проходить выставка «Ты меня найдешь». Экспозиция, для названия которой организаторы выбрали строчку из песни «Смерти больше нет» группы IC3PEAK, представит работы трех художников и подборку фотокниг об окраинах российских городов — неустроенных пространствах, в которых за типовой застройкой — результатом градостроительной политики как СССР, так и современной России — теряется человек.
Юлия Шафаростова (Волгоград) сделала для выставки новую часть проекта «Бачикистан» (2018–2021), предыдущие части которые были показаны в Музее современного искусства «Гараж» на Второй триеннале современного российского искусства в Москве.
Тамара Шипицина (Волгоград) покажет на выставке междисциплинарный проект «Окрестности», посвященный одному из спальных районов Волгограда.
Инсталляция Игоря Самолета (Москва) «Третья волна» (2021) создана специально для выставки в ЦСИ «Типография» при поддержке Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина.
Каждые выходные с 16:00 до 19:00 на выставке будут работать медиаторы-экскурсоводы.
Также в феврале ЦСИ «Типография» покажет кинопрограмму KINOBALDEJ о героях модной индустрии, подготовленную совместно с кинокомпанией «Пионер». Зрители увидят фильмы об Иве Сен-Лоране, Стиве Маккуине, Вивьен Вествуд, Жан-Поле Готье и Пьере Кардене.
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