Юбилейный фестиваль Владимира Мартынова пройдет в Москве

© Московская филармония

С 23 по 27 февраля на нескольких московских площадках состоятся концерты 20-го фестиваля Владимира Мартынова. В этом году фестиваль приурочен к юбилею композитора, которому 20 февраля исполнится 75 лет.

Организаторы фестиваля — Культурный центр «Дом», агентство «Длинные руки» и галерея Нади Брыкиной.

«Все концерты посвящены невозможной возможности осуществления вагнеровской идее всеобьемлющего произведения искусства gesamtkunstwerk, и каждый исполнитель пытается внести свою лепту в осуществление этой невозможности», — говорит Владимир Мартынов.

С 23 по 26 февраля с 13:00 по 15:00 в галерее Нади Брыкиной Владимир Мартынов представит аудиовизуальные фортепианные медитации в рамках выставки «Территория бессмыслицы».

В эти же дни музыка Владимира Мартынова будет звучать в Культурном центре «Дом»:

23 февраля — «Тристан и Изольда. Продолжение спора»

Исполнители: Татьяна Гринденко (скрипка), Станислав Малышев (скрипка) и ансамбль Opus Posth

Исполнители: Татьяна Гринденко (скрипка), Станислав Малышев (скрипка) и ансамбль Opus Posth 24 февраля — «Продолжение 2»

Исполнители: Zurkas Tepla (электроника), Владимир Мартынов (фортепиано)

Исполнители: Zurkas Tepla (электроника), Владимир Мартынов (фортепиано) 25 февраля — «Продолжение 3»

Исполнитель: Владимир Мартынов (фортепиано)

Исполнитель: Владимир Мартынов (фортепиано) 26 февраля — «Продолжение 4»

Исполнители: Аркадий Пикунов (саксофон), Владимир Мартынов (фортепиано), Сергей Полтавский (альт), Петр Ившин (ударные)



Фестиваль завершится 27 февраля в Концертном зале имени П.И. Чайковского выступлением ансамбля солистов «Академия старинной музыки» Московской филармонии и Татьяны Гринденко. В программе «Der Abschied» («Прощание»).







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