Редкие фильмы из архивов Госфильмофонда выложат в интернет

Турист откуда-то извне
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Сегодня, 2 февраля, начинает работу проект «Открытая коллекция» — каждый месяц на портале «Культура.рф» будут размещаться в открытом доступе подборки редких фильмов из архивов Госфильмофонда России.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госфильмофонда.
В первый выпуск вошли 23 фильма, в том числе «Господа Скотинины» (1926) Григория Рошаля по мотивам комедии Фонвизина «Недоросль», агитфильм о борьбе против эксплуататоров с помощью мощного оружия «Луч смерти» (1925), запрещенная до 1959 года музыкальная комедия Бориса Барнета «Славный малый» (1942), военная мелодрама «Актриса» (1942). Самый старый фильм подборки — историческая постановка «300-летие царствования дома Романовых» 1913 года с документальными кадрами коронации Николая II.
Первые десять их этих фильмов уже доступны на портале «Культура.рф».
«Проект "Открытая коллекция" предоставит уникальный шанс ознакомиться с редкими образцами советского и российского кино, многие из которых до недавних пор могли посмотреть только исследователи и сотрудники научного отдела Госфильмофонда России», — процитировали в пресс-службе гендиректора Госфильмофонда Елену Филатову.
По словам директора департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ Вадима Ванькова, аудитория получит возможность ознакомиться «с настоящими жемчужинами российского кино». «Мы рады, что именно "Культура.РФ" станет главной площадкой для реализации этого проекта», — сказал он.
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