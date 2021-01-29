Выставка «100 историй» пройдет во Всероссийском музее декоративного искусства

© Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

3 февраля во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ) откроется выставка «100 историй», на которой экспонаты раскроются с неожиданной стороны через личные истории сотрудников музея и приглашенных экспертов.

Как сообщает пресс-служба ВМДПНИ, выставка подготовлена с участием людей разных профессий, возрастов, эстетических предпочтений. Проект демонстрирует, насколько декоративное искусство близко к повседневной жизни.

Экспонаты отобраны из коллекции музея советского периода: 1922–1991 годов. Каждый участник не только выбрал интересный для него предмет, но и сопроводил его небольшим эссе. Наряду с произведениями искусства эти тексты стали важной частью экспозиции. Таким образом, отмечают организаторы выставки, музей получил еще и исследование о том, как разные аудитории рассказывают о советском времени.

Среди участников проекта Петр Авен, Андрей Бартенев, Александр Васильев, Ингеборга Дапкунайте, Алексей Иванов, Марина Лошак, Павел Лунгин, Монеточка, Миша Мост, Ирина Прохорова, Чулпан Хаматова, Илья Хржановский, Эвелина Хромченко, Николай Цискаридзе, Михаил Швыдкой.

Куратор выставки — главный куратор и заместитель директора ВМДПНИ Алина Сапрыкина.







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