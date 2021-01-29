В Москву из Петербурга привезут работы Чжан Хуаня

«Резня Пономарева/Образины». «Massacre»
«Получается совсем подземно»: девятый вал звука в совместном проекте гитариста и саксофониста29 января 2021178
9 февраля в галерее «ГУМ-Red-Line» на Красной площади в Москве откроется выставка «Чжан Хуань. Любовь как мудрость». На ней можно будет увидеть работы из серии «Любовь» (2020) китайского художника Чжан Хуаня, которые осенью выставлялись в Государственном Эрмитаже.
Как сообщает сайт галереи «ГУМ-Red-Line», Чжан Хуань размышляет о любви, которая «движет солнце и светила». Полотна из серии «Любовь» не заигрывают со зрителем на фривольном языке страсти. Они звучат как торжественное многоголосное песнопение, разрастающееся внутри древней монастырской пещеры. Красные, почти абстрактные окружности на белом фоне необычны для Чжан Хуаня, выучившегося классическому китайскому реализму. Формы, напоминающие то шар, то солнце, то обнаженное сердце, не проявляют себя полностью, оставаясь неуловимыми.
Один из самых известных современных китайских художников, Чжан Хуань (р. 1965) в своих работах затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода, стремится дать новое звучание модернистским техникам абстракции и минимализма, заключая их в рамки буддизма и китайской культуры.
Работы художника находятся в крупнейших мировых собраниях — Музее современного искусства и Музее Гуггенхейма в Нью-Йорке, Музеях искусства Филадельфии и Сан-Диего, в собрании Гарвардского университета. Его последние работы были представлены в художественных галереях и музеях Италии, Австралии, Америки, Австрии, Германии, Швейцарии, Англии и многих других странах. Живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке.
Серию работ «Love» / «Любовь», посвященную событиям пандемии коронавируса COVID-19, Чжан Хуань создал специально для своей первой персональной выставки в России, «Чжан Хуань. В пепле истории», которая проходила в Эрмитаже в сентябре-ноябре 2020 года.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
12:09«Москино» покажет ретроспективу Якова Протазанова
10:32Умер Василий Лановой
Вчера
18:53Фестиваль «Дух огня» пройдет в августе
17:20В Москву из Петербурга привезут работы Чжан Хуаня
15:27Выставка Ивана Чуйкова откроется в Москве
14:28В российский прокат выходит фильм-призер Венецианского фестиваля
11:56Каннский фестиваль перенесли на лето
27 января 2021
17:51Спецпоказ фильма «Рассекая волны» пройдет в «Пионере»
16:49Stella Art Foundation представит выставку Алексея ПанькинаВсе новости
«Получается совсем подземно»: девятый вал звука в совместном проекте гитариста и саксофониста29 января 2021178
Чудовищно оборзеть, копировать Барта, раскатать все в блин и запланировать Кабакова-228 января 20211042
Валерий Шубинский о книжной серии «Современная западная русистика»28 января 20211022
Московская буги-вуги-группа с театральными корнями — о хип-хоп-мюзикле «Колобок», современной поэзии и любви к старикам28 января 20211240
Молодежный театр «Мерак» Юлии Цветковой в Комсомольске-на-Амуре был фактически уничтожен властями после спектакля «Голубые и розовые». Актеры театра и их родители обращаются сегодня к администрации города и полиции27 января 20211774
Полина Барскова и Андрей Муждаба о наследии Геннадия Гора27 января 20212012
Кем на самом деле считали Дональда Трампа многие из его страстных поклонников: взгляд религиоведа27 января 20212134
Знают ли сестры, что все люди — братья?26 января 20212556
Памяти Бориса Заборова26 января 20212079
Отвечают они сами26 января 20211914
Менеджер Наталья Слободырева о рынке классической музыки после пандемии26 января 20212847
Лев Оборин поговорил с Михаилом Айзенбергом о его новой книге «Это здесь»25 января 20212973