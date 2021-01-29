В Москву из Петербурга привезут работы Чжан Хуаня

Чжан Хуань. Любовь №2. 2020. Холст, акрил. 300×400 см © Zhang Huan Studio / Pearl Lam Galleries

9 февраля в галерее «ГУМ-Red-Line» на Красной площади в Москве откроется выставка «Чжан Хуань. Любовь как мудрость». На ней можно будет увидеть работы из серии «Любовь» (2020) китайского художника Чжан Хуаня, которые осенью выставлялись в Государственном Эрмитаже.

Как сообщает сайт галереи «ГУМ-Red-Line», Чжан Хуань размышляет о любви, которая «движет солнце и светила». Полотна из серии «Любовь» не заигрывают со зрителем на фривольном языке страсти. Они звучат как торжественное многоголосное песнопение, разрастающееся внутри древней монастырской пещеры. Красные, почти абстрактные окружности на белом фоне необычны для Чжан Хуаня, выучившегося классическому китайскому реализму. Формы, напоминающие то шар, то солнце, то обнаженное сердце, не проявляют себя полностью, оставаясь неуловимыми.

Один из самых известных современных китайских художников, Чжан Хуань (р. 1965) в своих работах затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода, стремится дать новое звучание модернистским техникам абстракции и минимализма, заключая их в рамки буддизма и китайской культуры.

Работы художника находятся в крупнейших мировых собраниях — Музее современного искусства и Музее Гуггенхейма в Нью-Йорке, Музеях искусства Филадельфии и Сан-Диего, в собрании Гарвардского университета. Его последние работы были представлены в художественных галереях и музеях Италии, Австралии, Америки, Австрии, Германии, Швейцарии, Англии и многих других странах. Живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке.

Серию работ «Love» / «Любовь», посвященную событиям пандемии коронавируса COVID-19, Чжан Хуань создал специально для своей первой персональной выставки в России, «Чжан Хуань. В пепле истории», которая проходила в Эрмитаже в сентябре-ноябре 2020 года.







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