Выставка Ивана Чуйкова откроется в Москве

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С 3 февраля по 12 марта в московской галерее Ovcharenko пройдет выставка «И прекрасный вид из окна», на которой будут представлены инсталляции художника Ивана Чуйкова (1935-2020).
В экспозицию войдут два проекта: инсталляция «Теория отражения 1» (1978–1992), которая впервые была показана в галерее 5 февраля 1992 года, ровно 29 лет назад.
Как отмечают организаторы выставки, в датах этой работы — четырнадцатилетний период, показывающий, что инсталляция стала итогом долгих поисков в области сочленения визуального и вербального языков: отражение как явление физического мира тут получает коннотации рефлексии, основного инструмента человеческой психики.
Второй проект — «Знаки, б/у», последняя персональная выставка Ивана Чуйкова в галерее в 2015 году, представляет собой серию из девяти объектов — окон, на которых изображены легко узнаваемые знаки. Автору удалось добиться эффекта движения фигур в пространстве.
Сам художник считал, что знаки эти, давно оторванные от своего первоначального значения, становятся расхожим элементом обмена и потребления в современном обществе, но вместо девальвации происходит их реинкарнация, напитывание новой магической злой силой.
В обоих произведениях скрыто или явно используется форма окна — каноническая для творчества Чуйкова и, как он сам определял, «овеществленная метафора взгляда». В названии выставки подчеркивается не столько объединяющая функция образа окна, сколько сам принцип, оставленный нам в наследство замечательным художником. В нем содержится установка на внимательность по отношению к видимому миру, ясность и четкость в использовании визуальной символики, и, как кажется, устремленность в прекрасное будущее.
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