Stella Art Foundation представит выставку Алексея Панькина

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С 26 февраля по 16 мая в Stella Art Foundation в Москве пройдет персональная выставка скульптора Алексея Панькина «Дом родной ему песенка о майском жуке». На ней будут представлены 12 новых работ.
Как сообщает пресс-служба Stella Art Foundation, название выставки — цитата из заключительного стихотворения книги Пауля Целана «Роза никому» (1963), в которой поэт отсылает к немецкой фольклорной песне XVII века о майском жуке — народном сочинении, соединяющим детскую наивность с невыносимой скорбью от потери родителей и родного дома в ходе кровопролитной войны. Именно это тревожное чувство, рождаемое парадоксальностью соединения наивности формы и жуткого содержания, находит себя в белесых фигурах, замерших небольшими группами в пространстве выставки.
Главным источником своих художественных интересов сам Алексей Панькин называет «вопросы генеалогии телесности, долгую историю представлений о теле». Моделью для некоторых новых произведений выступила жена художника.
«Меня волнует то, как чувствует себя «тело» сегодня, перед лицом «оцепенения» от одновременного существования всего, что было в культуре раньше. В этих работах телесная форма, с редукцией и гипертрофией античных нормативов, вступает в отношение со скованностью, с хромотой, с неправильной осанкой, головокружением, с отлучением и с неумением играть на гитаре», — говорит Алексей Панькин.
Художник работает с разнообразными материалами и их неожиданными комбинациями, при этом его излюбленным материалом является дерево. Благодаря современным методам обработки дерева его скульптуры приобретают особую бархатистую поверхность, схожую с поверхностью человеческой кожи. Крупнейшие скульпторы, работавшие с деревом — такие как Сергей Коненков, Генри Мур, Штефан Балькенхоль — использовали темные породы, благодаря чему возникало ощущение чего-то тяжеловесного. Панькин же, выбирая светлые породы и используя авторскую технологию осветления древесины, достигает драматического и тревожного образа обескровленного тела.
Алексей Панькин (р. 1976) окончил Высшие курсы режиссеров и сценаристов, посещал семинары Анатолия Осмоловского. Участник многих выставок, в том числе «Яблоки падают одновременно в разных садах» («Винзавод», Москва, 2008), «Мавзолей бунта» (Stella Art Foundation, Москва, 2009), «Really?» (Artplay, Москва, 2009). Живет и работает в Москве.
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